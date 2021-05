Isolde Kostner: chi è, Isola dei Famosi, marito, figli

Isolde Kostner è un’ex sciatrice alpina italiana, specialista delle gare di velocità, detentrice del primato del numero di podi conquistati in Coppa del Mondo da un’italiana. Ultimamente, il suo nome è tornato a essere tra i più ricercati sul web per la sua partecipazione al reality L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi.

Chi è Isolde Kostner

Nome: Isolde

Cognome: Kostner

Soprannome: Isi

Data di nascita: 20 marzo 1975

Luogo di nascita: Bolzano

Età: 46 anni

Segno Zodiacale: Pesci

Profilo Instagram Ufficiale: @isolde_kostner_official

Biografia

Isolde Kostner è nata a Bolzano il 20 marzo del 1975. Cresciuta in una famiglia di sportivi, è nipote dell’hockeista su ghiaccio Erwin e del fondista Ulrico (vincitore della prima edizione della Marcialonga), nonché cugina della pattinatrice artistica su ghiaccio Carolina e dell’hockeista Simon Kostner. Appassionata sin da piccola di sport, Isolde ha iniziato a sciare all’età di tre anni, diventando agonista all’età di 11 anni grazie al suo talento. Isolde negli anni ha collezionato molti premi e vittorie. Il suo debutto, avvenne ai Mondiali juniores del 1992, con la prima gara in Coppa del mondo vinta il 29 gennaio 1994. Come la maggior parte degli sportivi, Isolde, nel 2002, subì un grave infortunio durante le prove di discesa libera negli USA. Da quel momento, nonostante la sua sorprendente tenacia e determinazione non riuscì più a mantenere gli stessi ritmi degli anni passati. L’ultima gara risale al 18 dicembre 2005 in occasione del Super Gigante di Coppa del Mondo a Val d’Isere. Attualmente, Isolde è una concorrente de L’Isola dei famosi dove sta dimostrando grande forza durante le prove di resistenza, tanto da dare del filo da torcere agli altri concorrenti.

Vita Privata

Isolde è sposata con Werner Perathoner, conosciuto sulle piste da sci. Infatti, il marito è anche stato il suo ex maestro. I due si sono sposati il 15 ottobre 2006 e hanno due figli, David, nato nel 2006 e Gabriel, nel 2008.

Carriera

Isolde Kostner è tra le sciatrici italiane più famose al mondo. Tra le sue performance, ricordiamo:

15 vittorie in Coppa del Mondo ;

; 2 Coppe del Mondo di Discesa Libera ;

; 3 medaglie olimpiche (un argento e due bronzi)

(un argento e due bronzi) 3 medaglie ai Campionati del Mondo (due ori e un argento)

(due ori e un argento) 1 medaglia juniores (oro).

Isola dei Famosi 2021

La sua partecipazione a L’Isola dei famosi non è la prima apparizione nel mondo dello spettacolo per Isolde. La sciatrice, infatti, nel 2007, ha preso parte alla seconda edizione di Notti Sul Ghiaccio, condotta da Milly Carlucci, in onda su Rai 1. Isolde Kostner è sbarcata in Honduras nella terza settimana del programma, insieme a Beatrice Marchetti. Molto riservata, Isolde non si è mai risparmiata per il gruppo, anche se in molti non sono riusciti a instaurare con lei un legame profondo. Molto temuta nelle prove ricompensa, ha conquistato la collana di leader per ben 4 volte consecutive.