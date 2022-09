Italia in-attesa, il progetto che fotografa le città

Italia-in attesa costituisce una delle tre azioni, distinte ma al contempo complementari, riguardanti il progetto 2020Fermolmmagine. Quest’ultimo è stato progettato e realizzato dal Ministero della Cultura, con l’organizzazione da parte della Direzione Generale Creatività Contemporanea, congiuntamente alla mostra Città sospese.

Inoltre tutte le immagini e le foto realizzate proprio per Italia-in attesa e per Città sospese, saranno incluse all’interno delle collezioni dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. Quindi saranno assegnate a un fondo dedicato appositamente alla documentazione del Paese, inerente i duri mesi correlati all’emergenza pandemica.

I 12 racconti fotografici di Italia-in attesa: caratteristiche

Si tratta di una mostra di grande rilevanza, promossa dal Ministero della Cultura. Un interessante evento realizzato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e dall’ICCD, ovvero L’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. In più c’è in aggiunta la collaborazione con le Gallerie Nazionali di Arte Antica sulla capitale, con la Direzione Regionale Musei Campania e il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés su Napoli.

L’esposizione è stata pensata come una mostra di tipo itinerante:

– Palazzo Barberini a Roma

– Villa Pignatelli- Casa della Fotografia di Napoli

– Palazzo da Mosto di Reggio Emilia

I fotografi sono stati invitati per la presentazione di un progetto utile per narrare il vuoto e la sospensione che si sono verificati in un tipo di vita abituale, in un momento senza precedenti come quello che si è svolto a causa della pandemia.

Tali fotografi sono stati selezionati da un Comitato Scientifico che è stato presieduto da Margherita Guccione, il Direttore MAXXI Architettura.

I programmi fotografici vanno a sondare i paesaggi di genere urbano ed extra-urbano, posti collegati alla cultura del Paese.

Infine le foto che sono state realizzate presentano svariate tecniche e modalità che includono a tratti la tradizione e, per altri versi, la sperimentazione.