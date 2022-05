Ivan Cottini, chi è? Amici, malattia, oggi, Sanremo, biografia

Ivan Cottini è un ex ballerino di Amici, lo storico programma in onda oramai da più di 20 anni sulla rete ammiraglia Mediaset (Canale 5), condotto da Maria De Filippi.

Una storia di tenacia, forza di volontà e gran coraggio la sua, tanto che, quest’anno, lo stesso Amadeus lo ha voluto come ospite al Festival vdi Sanremo, dove si è esibito, proprio per dare un messaggio di speranza a chi combatte con la sua stessa malattia e non solo. Di cosa stiamo parlando? Ve lo raccontiamo nelle righe che seguono.

Chi è Ivan Cottini

Ivan Cottini è nato nelle Marche nel 1984 e fin da piccolo ha subito sviluppato un amore profondo nei confronti della danza. Un amore talmente tanto grande che anche davanti alle difficoltà della vita non è riuscito ad accantonare.

Non solo. Quello che ha voluto mandare, attraverso il ballo, è stato un messaggio di speranza, un invito a non abbassare la testa e a non mollare mai, neppure quando questa decide di farti cadere.

La sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi

Nel 2013 Ivan Cottini decide di dare una svolta alla sua carriera professionale partecipando al talent più famoso d’Italia: Amici di Maria De Filippi. Si presenta ai casting, entra nello show ed è subito talento puro. Bastano poche, pochissime esibizioni per capire che il ragazzo ha una grande carriera davanti come ballerino.

A distanza di poco tempo dal termine della sua avventura televisive, che ora mi lo aveva avviato verso la strada del professionismo, ad Ivan viene diagnosticata la sclerosi multipla.

Una vita dedicata alla danza, anni passati ad inseguire il suo sogno è, in pochi attimi, il mondo gli crolla addosso.

La malattia

Ad Ivan Cottini viene dunque diagnosticata la sclerosi multipla, una malattia che va a colpire il sistema nervoso centrale e il sistema immunitario si comporta in maniera anomala. Nello specifico, quest’ultimo non riconosce alcune componenti del sistema nervoso e finisce per attaccarle come se si trattasse di agenti estranei.

Tutto sembra finito agli occhi di tutti, ma non agli occhi del ballerino. Testa, cuore e voglia di combattere sono rimaste immutate e Ivan decide di reagire.

La sua positività e la sua propositivitá lo hanno rimesso in piedi più forte e combattivo di prima e dopo alcuni mesi assolutamente non facili, è tornato a ballare in TV.

Questa volta sui Canali Rai nel programma Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci. È proprio da qui che è nata la sua ospitata sul palco dell’Ariston. Amadeus infatti, rimasto colpito dalla sua storia, lo ha fortemente voluto como ospite personale, dove si è anche esibito.

La famiglia

Lasciato da quella che all’epoca era la sua compagna, poco dopo aver scoperto della malattia, Ivan dopo poco tempo ha avuto la fortuna di innamorarsi ancora ma che purtroppo, oggi, si trova a dover allontanare a causa della separazione. Era infatti sposato, ed è comunque un papà felice ed orgoglioso. La sua ex moglie si chiama Valentina, conosciuta sui social, e dalla loro Unione è nata la piccola Viola.

Purtroppo anche la loro storia è finita, come lo stesso ballerino ha rivelato. Ad oggi si gode la figlia è il suo immutato amore per la danza.