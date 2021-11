Ivana Trump: chi è, vita privata, amore, Rossano Rubicondi

Ivana Marie Zelníčková, è un popolare personaggio tv, imprenditrice ed ex modella, nata nel 1949 a Gottwaldov. Il suo nome è diventato popolare in seguito al suo matrimonio con il magnate dell’edilizia Donald Trump, 45º Presidente degli Stati Uniti d’America. La coppia, che è stata sposata dal 1977 al 1992, ha avuto tre figli Donald jr., Ivanka ed Eric. Ivana, che nonostante la separazione porta ancora il cognome Trump, è stata spostata anche con Rossano Rubicondi, dal 2008 al 2009. Rossano Rubicondi noto personaggio televisivo, modello e attore, è deceduto lo scorso 29 ottobre, a causa di un melanoma cutaneo.

Ivana Trump – dettagli informazioni

Nome: Ivana Marie

Cognome: Zelníčková

Conosciuta come: Ivana Trump

Data di nascita: 20 febbraio 1949

Età: 72 anni

Segno zodiacale: Pesci

Professione: imprenditrice, personaggio televisivo, scrittrice ed ex modella

Figli: Ivanka Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump

Ivana Trump età, data di nascita, vita privata

Ivana Zelníčková è nata nella città morava di Gottwaldov (oggi Zlín), Cecoslovacchia, il 20 febbraio 1949. Ha, dunque, 72 anni. Figlia di Miloš Zelníček, ceco, e Marie Francová.

Ivana Trump matrimoni

Il primo matrimonio di Ivana risale al 1971 quando sposa un amico, un agente immobiliare e istruttore di sci austriaco Alfred Winklmayr, disciplina che Ivana coltiva sin da piccola. Ma, questo matrimonio avviene per permettere a Ivana di ottenere la cittadinanza austriaca, per poter lasciare la Cecoslovacchia. L’anno successivo, riesce a ottenere il passaporto e consegue la laurea in Educazione fisica presso l’Università Carolina di Praga. Nel 1973, dopo il divorzio dal suo primo marito, si trasferisce a Los Angeles. Nel 1977 si sposa con il magnate dell’edilizia Donald Trump, 45º Presidente degli Stati Uniti d’America. La coppia mette al mondo tre figli: Hanno avuto tre figli: Donald Trump Jr. (nato il 31 dicembre 1977), Ivanka Marie (nata il 30 ottobre 1981) e Eric Fredrick (nato il 6 gennaio 1984), che gli hanno regalato nove nipoti. In seguito, l’allora marito la mise a capo del Trump Castle Hotel and Casino come presidente. Divenne cittadina naturalizzata statunitense nel 1988. Nel 1991, lei si mise in contatto con l’avvocato Neil Papiano e chiese il divorzio, tentando di rimanere in possesso di una parte del patrimonio di famiglia, maggiore rispetto a quanto era stato stabilito nel suo contratto prematrimoniale. Suo marito contrattaccò in tribunale, protestando contro le affermazioni. La coppia, ormai separata, si ritrova però al funerale del padre di Ivana, dove partecipano insieme. Tre anni dopo il divorzio da Donald, Ivana sposò Riccardo Mazzucchelli. Il matrimonio fallì dopo due anni. Durante l’estate del 1997 Ivana iniziò a frequentare Roffredo Gaetani, fino alla di lui morte, avvenuta nel 2005. Dal 2008 al 2009 è stata sposata con un altro italiano, Rossano Rubicondi, noto personaggio televisivo, modello e attore, è deceduto lo scorso 29 ottobre, a causa di un melanoma cutaneo.

Ivana Trump Rossano Rubicondi

Rossano Rubicondi è stato un noto personaggio televisivo, modello e attore, molto popolare in Italia per la sua partecipazione al reality, L’Isola dei Famosi, e per essere stato il quarto marito della miliardaria americana Ivana Trump. La notorietà arrivò nel 2008, anno in cui sposò l’ex moglie di Donald Trump, da cui divorziò l’anno successivo. Classe 1972, Rossano, è venuto a mancare all’età di 49 anni, il 29 ottobre del 2021 a New York, a causa di un melanoma cutaneo.