Jeeg Robot, Mazinga Z e Goldrake in esposizione a Roma, fino al 20 marzo 2021

La Robot Mania arriva al centro commerciale Romaest

Fino al 20 marzo 2021, il centro commerciale Romaest ha in esposizione alcuni tra i più famosi robot della televisione anni ’80: Jeeg Robot, Mazinga Z, Goldrake, Reinhart, Z – gok MSM, Ultramarine, Sahelantropus e K2SO. L’appuntamento, Robot Mania, è in collaborazione con l’agenzia Publievent, con il patrocinio dell’ASI, l’Associazione Spaziale Italiana.

L’esposizione sarà anche un modo per avvicinare grandi e piccini alla scienza della robotica, grazie agli approfondimenti previsti sulle missioni spaziali in corso. Non solo, ma durante l’evento sarà possibile votare l’abbinamento di robot preferito, e per l’occasione i clienti avranno la possibilità di aggiudicarsi uno dei premi in palio messi a disposizione. Tra questi, la gift card Romaest, gadget ufficiali dell’ASI e gift card per l’acquisto del materiale didattico.

La direttrice di Romaest, Emanuela Facciolini, ha dichiarato:

Siamo lieti di offrire ai nostri affezionati clienti, nel pieno rispetto delle norme anti-covid, un appuntamento unico, che potranno visitare in completa sicurezza. ‘Robot Mania’ infatti coniuga alla perfezione cultura, scienza, intrattenimento e vicinanza al territorio. Un evento reso possibile grazie alla speciale partnership con l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) che permetterà a tutti di entrare nel vivo della robotica applicata, attualmente, nelle missioni spaziali. Saranno inoltre coinvolti, dal 4 al 19 Marzo, in un ‘concorso spaziale’, anche otto istituti comprensivi del VI Municipio , ad ogni robot infatti sarà abbinata una scuola che potrà aggiudicarsi un esclusivo webinar con gli esperti ASI.

Jeeg Robot

Jeeg robot d’acciaio è un manga giapponese di genere mecha esordito su una rivista edita dalla Kōdansha nell’aprile 1975. Venne ideato da Gō Nagai e dal disegnatore Tatsuya Yasuda. Dal manga venne tratta nello stesso anno una serie televisiva anime di 46 episodi, prodotta dalla Toei Animation.

La storia tratta del risveglio dal sonno millenario dell’antico popolo Yamatai che vorrebbe conquistare il mondo ma viene contrastato dal robot Jeeg.