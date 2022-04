Jennifer Lopez e Ben Affleck si fidanzano: in lacrime, lei mostra l’anello ai suoi fan

https://www.giornalenotizie.online/wp-content/uploads/2019/09/15033063_1649537397.mp3

Jennifer Lopez ha annunciato l’8 aprile, in una lettera ai suoi seguaci e tramite la sua newsletter, che si sarebbe sposata con il suo fidanzato, Ben Affleck. L’occasione per lo svelamento di una massiccia borsa sertie di una pietra verde che può essere vista da lontano.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono fidanzati?

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono fidanzati di nuovo, dopo aver riacceso la loro storia d’amore l’anno scorso, per la gioia dei fan di Bennifer ovunque. La Lopez ha condiviso la notizia nella sua newsletter, On the JLo, con un video clip della cantante-attrice in lacrime che ammira quello che sembra essere un anello di fidanzamento – una grande pietra verde

Tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, una nuova tappa sta per essere completata. En effet, venerdì 8 aprile, la star jennifer lopez età di 52 anni ha condiviso, in una newsletter accessibile s’inscrivant sul suo sito “On the JLo”, une vidéo sur laquelle elle dévoile son émotion en regardant une bague qui se trouve at his annulaire gauche, composée d’une imposante pierre verte. Un modo per rendere parte della sua felicità e soprattutto per ufficializzare la sua fiançailles con colui che aveva iniziato ad amare anni fa. Pour rappel, les tourtereaux n’en sont pas à leur coup d’essai.

Quante volte Jennifer Lopez ha avuto una relazione?

La Lopez è stata fidanzata quattro volte nella sua vita, includo il suo primo fidanzamento con Affleck prima della loro separazione nel 2004. Congratulazioni a Ben Affleck e Jennifer Lopez per essersi fidanzati🥂. Anello

Diverse vite d’amore, ma un solo grande amore.

Infatti, Jennifer Lopez ha sposato il server cubano Ojani Noa nel 1997. La loro unione durò solo un anno. Molto rapidamente, la bomba latina trovò di nuovo l’amore al braccio del rapper P. Diddy, con il quale fece coppia fino al febbraio 2001. Ha poi riacceso la sua vita con Cris Judd, un coreografo che ha deciso di sposare sette mesi dopo il loro incontro. Questa precipitazione ha portato la celebrità ad un nuovo divorzio nel gennaio 2003. Fu allora che la cantante incontrò Ben Affleck, in un momento delle loro rispettive vite in cui non erano davvero pronti a costruire qualcosa di duraturo insieme. Jennifer Lopez, dopo la loro rottura, ha avuto una grande storia d’amore con il cantante Marc Anthony, padre dei suoi figli ed ex marito. Era stata anche in una relazione con il ballerino Casper Smart dopo la loro rottura, poi con Drake e il giocatore di baseball Alex Rodriguez, il suo ultimo compagno, prima di riunirsi con il suo attuale fidanzato.

Fidanzata per la seconda volta

Nel 2002, dopo solo tre mesi d’amore, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono fidanzati. La loro storia si era conclusa nel gennaio 2004, ma il loro percorso era stato ripercorso nel maggio 2021. Da allora, gli amanti sono stati di nuovo inseparabili, per la gioia dei loro fan. Questo secondo fidanzamento significa molto per la coppia, che si è data un’altra possibilità e che sembra voler andare avanti mano nella mano, per sempre. L’agente della cantante e attrice ha confermato la felice notizia ai nostri colleghi di People. Anche se non sono ancora state rilasciate informazioni sulla data del matrimonio, si sa già che questa sarà la quarta volta che la madre dei gemelli Emme e Maximilian si sposerà.