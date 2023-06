Jennifer Lopez ha svelato il segreto della sua bellezza: “Devo rispettare un certo intervallo di ore”

Jennifer Lopez ha rivelato la sua beauty routine quotidiana. “Uno dei più grandi segreti di bellezza è il sonno”, afferma l’artista.

Jennifer Lopez consiglia di dormire almeno sette ore ogni notte.

“Uno dei più grandi segreti di bellezza è il sonno. Ma uno dei miei trucchi per quando non riesco a dormire a sufficienza consiste nel rispettare un certo lasso di tempo.

Quindi dormirei meno di quattro ore o più di sette. Questa è la mia regola”, ha detto il cantante, secondo shape.com .

“Anche se non ci sono molte informazioni su queste specifiche finestre temporali e su come influiscono sulla pelle, gli studi hanno dimostrato che coloro che dormono costantemente dalle sette alle nove ore a notte hanno una pelle dall’aspetto più giovane, una migliore funzione di barriera, una pelle migliore e una maggiore soddisfazione per il loro aspetto rispetto a quelli che dormivano regolarmente cinque ore o meno.

Questo ha senso perché quando dormi, il tuo corpo, compresa la tua pelle, si ripara da solo”, afferma Geeta Yadav, dermatologa e fondatrice di FACET Dermatology.

Il sonno è importante per la salute fisica e mentale. “Ci sono processi di riparazione che avvengono quando dormiamo”, ha detto il dottor Seema Kholsa.

“I detriti che si accumulano nel cervello durante il giorno vengono rimossi durante il sonno. La privazione cronica del sonno ha un impatto sui livelli ormonali. Può portare a una maggiore produzione di grelina, un ormone che ti fa sentire meno sazio. Il sonno aumenta anche l’immunità .

Inoltre, sappiamo che non siamo così acuti e non ci esibiamo altrettanto bene il giorno successivo se non dormiamo abbastanza”, ha aggiunto Seema Kholsa.