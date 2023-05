Jennifer lopez la aiutano a essere perfetta.fisico,altezza e la sua musica

Le gambe laterali di Jennifer Lopez la aiutano a essere perfetta.

Jennifer Lopez fa l’esfoliazione delle gambe con i diamanti

Gli abiti più sexy di Jennifer Lopez sul tappeto rosso e sul palcoscenico

Jennifer Lopez non ha mai avuto paura di fare una dichiarazione di moda mostrando la pelle e la cantante, che compie 50 anni il 24 luglio, ha sempre avuto addominali tonici e un fondoschiena da prima pagina che migliora solo con l’età. Dagli abiti scintillanti di Versace agli abiti di scena trasparenti, J.Lo ha uno dei look più sexy di Hollywood.

J.Lo in un abito nero scintillante e rossetto rosso ai CFDA Awards del 1998, cattura il glamour degli anni ’90.

Se Jennifer Lopez mostra molta pelle sul tappeto rosso, i suoi costumi di scena si spingono ancora più in là. Questa tuta in rete trasparente è stata ispirata da una ragnatela per il suo concerto Wango Tango del 2011 a Los Angeles.

Jennifer Lopez, spesso chiamata J.Lo, è un’attrice, cantante, ballerina e imprenditrice statunitense, nata il 24 luglio 1969 a New York, negli Stati Uniti. La carriera della Lopez è stata poliedrica ed è riconosciuta come una delle interpreti più influenti e di successo dell’industria dello spettacolo.

La Lopez si è fatta conoscere come ballerina e attrice all’inizio degli anni Novanta. È apparsa come fly girl nel programma televisivo In Living Colour e successivamente ha interpretato la defunta cantante latina Selena Quintanilla nel film biografico Selena (1997), per il quale ha ricevuto il plauso della critica. Il ruolo le è valso una nomination ai Golden Globe e l’ha consacrata come attrice di talento.

Oltre che per la sua carriera di attrice, Jennifer Lopez è nota anche per la sua attività musicale. Ha pubblicato numerose canzoni di successo, tra cui “If You Had My Love“, “Jenny from the Block”, “On the Floor” e “Dance Again”. La sua musica mescola una varietà di generi, tra cui il pop, l’R&B, il latino e la dance, e ha raggiunto il successo nelle classifiche di diversi Paesi. La Lopez ha venduto milioni di album in tutto il mondo e ha vinto diversi premi musicali nel corso della sua carriera.

I brani più importanti

1. On The Floor (Radio Edit)

On The Floor

03:51

2. Ain’t Your Mama

Ain’t Your Mama

03:38

3. Get Right

Rebirth

03:47

4. Let’s Get Loud

On The 6 / J. Lo (Coffret 2 CD)

03:59

5. On The Floor

LOVE?

04:44

6. If You Had My Love

On The 6

04:26

7. Love Don’t Cost a Thing

On The 6 / J. Lo (Coffret 2 CD)

03:41

8. Dance Again (feat. Pitbull)

Dance Again…The Hits

03:57

9. Papi

LOVE? (Deluxe Edition)

03:43

10. All I Have (feat. LL Cool J)

This Is Me…Then

04:14

11. After Love (Part 1)

Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)

02:45

12. Chegaste

Chegaste

03:56

13. I’m Real (feat. Ja Rule)

Dance Again…The Hits

04:18

14. I’m Into You (Album Version)

LOVE? (Deluxe Edition)

03:20

15. On My Way (Marry Me)

Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)

03:12

16. Cambia el Paso

Cambia el Paso

04:05

17. Quizás, Quizás, Quizás

Quizàs, Quizàs, Quizàs

03:16

18. Waiting for Tonight

Dance Again…The Hits

04:06

19. Ni Tú Ni Yo (feat. Gente de Zona)

Ni Tú Ni Yo (feat. Gente de Zona)

03:35

20. Pa Ti

Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)

03:50

21. Love of My Life

Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)

03:12

22. Marry Me (Ballad)

Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)

03:33

23. I’m Gonna Be Alright (feat. Nas)

This Is Me…Then

02:52

24. Marry Me (Kat & Bastian Duet)

Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)

02:37

25. I’m Real

J.Lo

04:58

26. I’m Glad

This Is Me…Then

03:42

27. El Anillo

El Anillo

02:56

28. On The Floor (Radio Edit)

R&B The Collection Summer 2011

03:39

29. I’m Into You

I’m Into You

03:54

30. Ain’t It Funny (feat. Ja Rule & Cadillac Tah) (Remix)

Dance Again…The Hits

03:51

31. Ain’t It Funny

J.Lo

04:05

32. Dinero (feat. DJ Khaled & Cardi B)

Dinero (feat. DJ Khaled & Cardi B)

03:33

33. Play

E

J.Lo

03:31

34. Booty

Booty

03:29

35. Love of My Life (ARKADI Remix)

Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)

03:17

36. Amor, Amor, Amor (feat. Wisin)

Amor, Amor, Amor (feat. Wisin)

03:18

37. Nobody’s Watching (Marry Me)

Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)

02:56

38. Church

Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)

02:50

39. All I Have (feat. LL Cool J) (Radio Edit)

All I Have

03:58

40. Live It Up

Live It Up

04:03

41. Do It Well

Dance Again…The Hits

03:08

42. Baila Conmigo

Baila Conmigo

02:43

43. Se Acabó el Amor (Urban Version)

Se Acabó el Amor (Urban Version)

03:50

44. You Belong to Me

This Is Me…Then

03:30

45. On The Floor (Ven a Bailar)

LOVE? (Deluxe Edition)

04:52

46. On My Way (Marry Me) (TELYKast Remix)

Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)

03:38

47. In The Morning

In The Morning

02:47

48. Qué Hiciste

Qué Hiciste

04:58

49. Escapémonos (Salsa Version)

Valio La Pena

05:31

50. Olvídame y Pega la Vuelta

Olvídame y Pega la Vuelta

03:31

51. Goin’ In

Goin’ In

04:07

52. Lonely

E

Pa Ti + Lonely

03:18

53. No Me Ames (with Marc Anthony) (Ballad Version)

Sigo Siendo Yo

04:35

54. No Me Ames (with Marc Anthony) (Tropical Remix)

On The 6 / J. Lo (Coffret 2 CD)

05:03

55. Sexy Body

Climate Change

03:43

56. Miami

La Última Misión

02:54

57. I’m Gonna Be Alright (Track Masters Remix)

J To Tha L-O! The Remixes

03:20

58. Baby I Love U!

This Is Me…Then

04:28

59. Step Into My World

Rebirth

04:07

60. Pa Ti (For You)

Pa Ti + Lonely

03:49

61. Baby I Love U ! (R. Kelly Remix)

The Reel Me

04:11

62. Feelin’ So Good (feat. Big Pun & Fat Joe) (Remix featuring Big Pun & Fat Joe)

On The 6

05:26

63. Feel The Light (From The “Home” Soundtrack)

Home (Original Motion Picture Soundtrack)

04:51

64. Medicine

Medicine

02:54

65. Olvídame y Pega la Vuelta (Tropical Version)

Olvídame y Pega la Vuelta (Tropical Version)

04:06

66. Te Guste

Te Guste

03:42

67. Cariño

J.Lo

04:15

68. Still

This Is Me…Then

03:40

69. Again

This Is Me…Then

05:47

70. If You Had My Love (Radio Edit)

If You Had My Love

03:47

71. Limitless from the Movie “Second Act”

Limitless from the Movie “Second Act”

04:07

72. Could This Be Love

On The 6

04:24

73. Us

Us

03:13

74. Alive (From the motion picture Enough)

J To Tha L-O! The Remixes

04:40

75. I’m Gonna Be Alright

J.Lo

03:43

76. Medicine (Steve Aoki from the Block Remix)

Medicine (Steve Aoki from the Block Remix)

02:50

77. Brave

Brave

04:21

78. Bailar Nada Más (Dance Again – Spanish Version)

Bailar Nada Más (Dance Again – Spanish Version)

04:00

79. Que Ironia (Ain’t It Funny)

Qué Ironía (Remixes)

04:07

80. Escapémonos

Dos Clásicos

04:43

81. The One (Version 2)

This Is Me…Then

03:31

82. Me Haces Falta

Como Ama Una Mujer

03:37

83. The One

Il talento della Lopez non si ferma alla recitazione e al canto. Conosciuta per le sue performance energiche e dinamiche, è anche un’abile ballerina. Le sue doti di ballerina sono messe in mostra nei video musicali, nei concerti dal vivo e nelle apparizioni cinematografiche.

Oltre alla carriera nel mondo dello spettacolo, Jennifer Lopez si è cimentata in diverse attività commerciali. Ha lanciato una propria linea di abbigliamento e accessori, un profumo e un marchio di bellezza. Inoltre, ha prodotto e giudicato concorsi di talento come American Idol e World of Dance.

Nel corso della sua carriera, la Lopez è stata riconosciuta per il suo contributo all’industria dell’intrattenimento, vincendo numerosi premi, tra cui gli MTV Video Music Awards, i Billboard Music Awards, gli American Music Awards, etc. Nel 2018, il Music, Michael Jackson Video Vanguard Award agli MTV Video Music Awards per la sua influenza sulla moda e sulla cultura pop.

L’influenza di Jennifer Lopez va oltre i suoi successi professionali. È stata acclamata per il suo successo pionieristico come artista latina ed è diventata un’icona di espressione ed empowerment per molti. Le sue performance, il suo stile e la sua filantropia l’hanno resa una figura rispettata nel mondo dello spettacolo.