Jessica Morlacchi: chi è, carriera, Tale e Quale Show e il gruppo Gazosa

Jessica Morlacchi, 33 anni, è una musicista italiana. Conosciuta per la sua partecipazione al programma tv Tale e Quale Show e, per chi lo ricordasse, è stata anche la leader dei Gazosa, gruppo musicale pop rock italiano, formatosi nel 1998 e sciolto nel 2003, composto da quattro giovanissimi preadolescenti romani.

Chi è Jessica Morlacchi

Nome: Jessica

Cognome: Morlacchi

Data di nascita: 17 luglio 1987

Età: 33 anni

Segno Zodiacale: Cancro

Luogo di nascita: Roma

Biografia

Jessica Morlacchi nasce a Roma, il 17 luglio del 1987. Appassionata di musica sin da bambina, inizia a prendere lezioni di basso, dall’età di 7 anni, spinta dal papà. La sua passione la porta a fondare nel 1998, la band Gazosa, inizialmente conosciuta come “Eta Beta”, insieme ad altri suoi coetanei di Roma. Ma nel 2003, dopo lo scioglimento del gruppo, Jessica decide di intraprende la carriera da solista. Da li, seguiranno partecipazioni a programmi tv e talent show di successo, dove ha modo di dimostrare il suo talento e la sua bravura. Attualmente Jessica non risulta fidanzata.

Carriera e Lavoro

Jessica Morlacchi ha raggiunto l’apice del suo successo nel 1998, ad appena 11 anni. Diventa la leader del conosciuto gruppo musicale Gazosa, quattro preadolescenti conquistano il pubblico con la loro musica, orecchiabile e divertente. Tra i maggiori successi, ancora oggi ricordati dalla loro generazione, ricordiamo “Stai con me for ever“, brano che la giovanissima band presentò a Sanremo, e www.mipiacitu, diventato un tormentano dopo che la Omnitel lo scelse per una sua pubblicità. Nel 2003 il gruppo si scioglie e Jessica continua la sua carriera come solista. Jessica, duetta, nel 2005, con Marco Masini durante il 55º Festival di Sanremo. Nel 2006 firma con l’etichetta MBO, e produce alcuni singoli. Nel 2013 partecipa al talent show The Voice of Italy, il suo percorso però terminata quasi subito, viene, infatti, eliminata nella prima puntata dei Live Show. Nel 2019 partecipa come concorrente al programma televisivo Ora o mai più, in onda su Rai 1 e, nello stesso anno, si fa notare nel programma Tale e Quale Show, classificandosi al quarto posto.