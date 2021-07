Jessica Temptation Island: chi è, fidanzato Alessandro, lavoro, tatuaggi

Jessica fa parte di una delle sei coppie che sono appodate a Temptation Island, programma in onda su canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Il suo cognome è Mascheroni ed ha 34 anni. Figlia unica, molto legata ai suoi genitori, che, anche se separati, non le hanno mai fatto mancare il loro affetto. Jessica è fidanzata da 7 anni con Alessandro Autera, di sette anni più piccolo. Jessica non ha un lavoro stabile, anche se attualmente lavora come receptionist in provincia di Varese, e convive con Alessandro da due anni, in un appartamente a Trezzano sul Naviglio. E’ proprio lei a chiamare Temptation Island, in quanto sostiene che da quando è iniziata la convivenza il suo rapporto con il fidanzato è diventato monotono.

Jessica Mascheroni chi è

Jessica Mascheroni è nata a Milano, nel 1987, quindi ha 34 anni. Non sappiamo molto sulla sua vita privata. Jessica è figlia unica, e, come ha dichiarato lei stessa, i suoi genitori la aiutano molto, sia economicamente che nella gestione della casa dove vive insieme al suo fidanzato, Alessandro. I suoi genitori si sono separati quando lei era ancora piccola, ma nonostante questo, hanno mantenuto un ottimo rapporto. Attualmente è fidanzata da sette anni con Alessandro Autera, classe 1994, appassionato di palestra e alimentazione sana.

Carriera

Jessica, grazie anche all’aiuto dei suoi genitori, non ha mai sentito la necessità di avere un lavoro stabile. Come ha dichiarato lei stessa, le piace sperimentare e cambaire spesso lavoro. Attualmente lavora come receptionist in provincia di Varese. Proprio questo continuo cambiamento di lavori è uno dei punti criticati dal suo fidanzato, Alessandro, in quanto, a detta sua, sarebbe sinonimo di poca professionalità e maturità.

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera

Jessica e Alessandro sono una delle sei coppie che hanno scelto di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island. I due stanno insieme 7 anni, e convivono da due nella casa di Jessica a Trezzano sul Naviglio. Jessica ha sette anni in più del fidanzato, ma questo gap in passato non è mai stato un problema. A decidere di partecipare alla trasmissione è proprio lei, a causa della monotonia che sta vivendo la coppia da quando hanno deciso di andare a convivere. Jessica sostiene che Alessandro, di cui si è innamorata per il suo carattere solare e intraprendente, adesso si sia trasformato in un “pantofolaio” e vorrebbe riaccendere il suo rapporto di coppia.

Jessica Tempation Island 2021

Mercoledì 30 giugno, è iniziata la nuova edizione del programma tv Temptation Island, in onda su canale 5, dove a guidare il racconto c’è Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e conduttore anche delle precedenti edizioni. All’interno del programma, 6 coppie, non sposate e senza figli in comune, metteranno alla prova il loro amore, vivendo separati in due villaggi, per 21 giorni, tra tentazioni da parte di single tentatori. Tra le coppie partecipanti, a suscitare la curiosità sono stati proprio Jessica e Alessandro, fidanzati da sette anni. Entrambi amanti dei tatuaggi, convivono da due anni a Trezzano sul Naviglio. A chiamare la trasmissione è proprio Jessica.

Jessica Mascheroni instagram

Al momento, l’account instagram di Jessica risulta privato. Non sappiamo se sia sempre stato così, oppure è stato momentaneamente disattivato vista la sua partecipazione a Temptation Island 2021. E’ visibile la sua bio “Chi la fa…l’aspetti sempre”, così come il suo numero di follower, quasi 6500, a dimostrazione che Jessica è molto seguita.