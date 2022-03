Joe Biden: La guerra di Putin contro l’Ucraina non sarà mai una vittoria / Fallita

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden afferma che Vladimir Putin ha “fallito” in ciò che si era prefissato di fare finora: occupare rapidamente l’Ucraina, rovesciare la NATO, l’UE e gli Stati Uniti. “La guerra di Putin contro l’Ucraina non sarà mai una vittoria”, ha detto Biden, secondo News.ro. Ha riaffermato la determinazione della NATO a difendere “ogni centimetro” dei territori degli Stati membri, ma ha ribadito che la NATO non combatterà la Russia in Ucraina. Biden e Zelenski hanno parlato di nuovo al telefono della situazione sul campo e delle misure future.

Joe BidenFoto: Isopix/Shutterstock Editoriale/Profimedia

“La guerra di Putin contro l’Ucraina non sarà mai una vittoria”, ha detto Joe Biden in un messaggio su Twitter.

Il presidente degli Stati Uniti afferma che Vladimir Putin “spera di dominare l’Ucraina senza combattere, spera di infrangere il dominio europeo, spera di indebolire l’Alleanza transatlantica, spera di distruggere l’America”.

“Non è riuscito”, ha detto Biden.

Ha riaffermato la determinazione della NATO a difendere i paesi membri.

“Voglio essere chiaro: difenderemo ogni centimetro del territorio della NATO con tutta la forza di un’alleanza unita, ma non intraprenderemo una guerra contro la Russia in Ucraina”, ha affermato.

Ha anche ribadito che un confronto diretto tra NATO e Russia rappresenta la terza guerra mondiale, che deve essere prevenuta a tutti i costi.

Biden ha anche annunciato di aver parlato di nuovo con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla situazione sul terreno, sulle nuove misure preparate per sanzionare la Russia e su un ulteriore sostegno all’Ucraina.

