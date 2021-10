Joele Uomini e Donne: chi è, età, cognome, lascia il trono

Joele è uno dei nuovi tronisti di questa edizione di Uomini e Donne. Il suo cognome è Milan, ed è originario di Dolo in provincia di Venezia. Impiegato in una concessionaria automobilistica, ha 26 anni e da settembre siede sulla sedia rossa alla ricerca dell’amore. Joele ha raccontato la fine della sua ultima storia, in cui credeva molto. Molto innamorato, si è trovato a dover affrontare una situazione che mai avrebbe immaginato: rientrato prima dal lavoro, trova la sua ex ragazza a letto con il suo migliore amico. Per questo motivo Joele sostiene di essere diventato molto diffidente nei confronti delle persone e spera di ritrovare l’amore in tv.

Joele Uomini e Donne

Nome: Joele

Cognome: Milan

Data di nascita: 16 Giugno 1995

Età: 26 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Luogo di nascita: Dolo (Venezia)

Professione: Impiegato in una concessionaria automobilistica

Profilo instagram ufficiale: @joelerealmilano

Joele Uomini e Donne chi è, vita privata, famiglia

Joele Milan è nato a Dolo, in provincia di Venezia, il 15 giugno del 1995, ha dunque 26 anni e da settembre è uno die nuovi tronisti di Uomini e Donne. Vive a Mirano, sempre in provincia di Venezia, insieme alla mamma e alla sorella maggiore. Molto legato alla sua famiglia, ha anche un amico a quattro zampe. Si diploma in ragioneria, anche se ha dichiarato di non amare molto lo studio, subito dopo decide di iniziare a lavorare. Attualmente è impiegato presso una concessionaria di auto della sua città.

Joele ex ragazza

Joele ha raccontato la fine della sua ultima storia, in cui credeva molto. Molto innamorato, si è trovato a dover affrontare una situazione che mai avrebbe immaginato: rientrato prima dal lavoro, trova la sua ex ragazza a letto con il suo migliore amico. L’ex ragazza in questione ha fatto sapere tramite i social che ciò che ha raccontato Joele non corrisponde alla verità.

Joele Uomini e Donne tronista

Da settembre 2021, Joele Milan è uno dei nuovi tronisti del fortunato programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. A condividere la stessa esperienza, seduti sulla sedia rossa, ci sono anche Andrea Nicole Conte, Matteo Fioravanti e Roberta Ilaria Giusti.

Joele cacciato da Uomini e Donne

Nelle scorse puntate si è parlato di una registrazione dove sembrerebbe che Joele sia stato costretto a lasciare il trono per aver infranto il regolamento che lo vincola alla redazione. I tronisti, durante la loro permanenza sul trono, non possono avere contatti privati con i corteggiatori. Sembrerebbe che Joele, durante un ballo con la corteggiatrice Ilaria, avrebbe cercato di eludere i microfoni coprendo la conversazione con la musica. Joele avrebbe chiesto alla corteggiatrice di seguire un suo amico su instagram, così da potersi scambiare indirettamente i numeri di telefono e sentirsi anche privatamente. La redazione, una volta ascoltato l’audio, avrebbe chiesto a Joele di lasciare il trono. La puntata in questione non è ancora andata in onda. La stessa Ilaria, dal suo canto, ha dichiarato di non aver sentito la parte in cui Joele parlava di sentirsi al di fuori del programma.