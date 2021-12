Kabir Bedi: chi è, età, quando entrerà al Gf Vip, morte figlio, ruolo Sandokan

Kabir Bedi chi è, vita privata, infanzia

Kabir Bedi è nato il 16 gennaio 1946 a Lahore, nel Punjab pakistano. Figlio di uno scrittore e filosofo di fede sikh, Kabir è sempre stato libero di seguire le sue passioni e fare le proprie scelte.

Kabir Bedi Sandokan e carriera

Kabir Bedi è un famoso attore indiano, molto amato e conosciuto anche in Italia per aver interpretato il ruolo di Sandokan, nell’omonimo fil di Sergio Sollima. La sua carriera vanta più di 60 film di Bollywood, molti dei quali lo hanno visto interpretare il ruolo di protagonista. Nel 2004 si è fatto conoscere anche per aver partecipato al reality, L’Isola dei Famosi. In questi giorni si sta parlando molto di lui per il suo, sempre più imminente, ingresso nella casa del Gf Vip. Lo stesso conduttore del reality, Alfonso Signorini, lo ha rivelato durante l’ultima puntata andata in onda, anticipando che l’ingresso dell’attore è previsto per il prossimo lunedì. In realtà, il conduttore lo ha annunciato in privato a solo due concorrenti della casa, Katia Ricciarelli e Giucas Casella, che dovranno mantenere il segreto fino alla prossima settimana.

Kabir Bedi moglie

Kabir Bedi, ha alle spalle anche quattro matrimoni: nel 1968, nel 1979, nel 1992 e poi nel 2016. Dalle unioni, sono nati tre figli: Pooja Bedi, Siddharth Bedi, Adam Bedi.

Kabir Bedi morte figlio

Siddharth Bedi, secondogenito dell’attore e dell’ex moglie, Protima Bedi, era affetto da schizzofrenia e nel 1997 si è suicidato. Siddhart aveva 26 anni quando pres la terribile decisione di togliersi la vita. Il padre, ha sofferto molto per l’accaduto e ha deciso di raccontarlo nel suo libro, Storie che vi devo raccontare – La mia avventura umana.