Kamala Harris: “Abbiamo consegnato due batterie missilistiche Patriot in Polonia”

Durante una visita in Polonia, il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha incontrato il presidente polacco Andrzej Duda. In una conferenza stampa congiunta dopo l’incontro, Kamala Harris ha annunciato che gli Stati Uniti hanno consegnato due batterie di missili Patriot alla Polonia e continueranno ad aiutare l’Ucraina e la Polonia, secondo Haberler.

Kamala HarrisFoto: Editoriale Shutterstock / Immagini Profimedia

Notando che nel contesto della situazione in Ucraina, gli occhi di tutto il mondo sono anche sulla Polonia, il vicepresidente Harris ha sottolineato che “a nome del presidente degli Stati Uniti, ringrazio il popolo polacco per la sua iniziativa, generosità, dedizione e un supporto straordinario”.

“Abbiamo inviato 4.700 soldati in Polonia”

Affermando che la sua visita in Polonia è una prova della determinazione degli Stati Uniti in termini di principi fondamentali della NATO e di difesa dello spazio NATO, Harris ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno cercando di rafforzare ulteriormente gli alleati della NATO, inclusa la Polonia.

Kamala Harris ha dichiarato: “Recentemente, abbiamo inviato 4.700 soldati in Polonia. Ci sono altri 5.000 soldati in missione a rotazione in Polonia. Inoltre, abbiamo consegnato alla Polonia due batterie di missili Patriot per la difesa aerea”.

Per quanto riguarda gli aiuti all’Ucraina, gli Stati Uniti stanno collaborando con la Polonia, ha detto Harris, aggiungendo che invia ogni giorno truppe e aiuti umanitari. Descrivendo l’attacco a un ospedale di Mariupol come una sfida, Harris ha affermato di ammirare il coraggio degli ucraini che combattono eroicamente e che continueranno ad aiutare il loro paese.

Harris dovrebbe anche visitare i rifugiati ucraini in Polonia. Venerdì Harris avrà una serie di contatti ufficiali in Romania. (Radore)