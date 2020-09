Kate Middleton accompagna i figli George e Charlotte a scuola e infrange le regole

A Kate Middleton concesso uno strappo alla regola per i figli George e Charlotte

In questi frenetici giorni caratterizzati dal rientro a scuola per moltissimi bambini, anche Kate Middleton e il Principe William sono impegnati con i figli George e Charlotte – l’istituto che frequentano ha infatti riaperto i battenti negli scorsi giorni. E per loro, a quanto pare, ci sarebbe un privilegio particolare.

Kate è sempre stata una mamma molto premurosa e attenta al benessere dei suoi bambini, tanto che in passato si era vociferato della sua contrarietà ad una, seppur parziale, riapertura delle scuole. Sono passati alcuni mesi da allora, e per George e Charlotte è arrivato il momento di riprendere le lezioni: la Thomas’s Battersea è da poco tornata ad accogliere i suoi studenti in aula.

loading...

Le misure di sicurezza adottate per garantire il massimo benessere ad allievi e insegnanti sono naturalmente molto stringenti. Come rivela l’esperta reale Katie Nicholl, ai genitori sarebbe stato chiesto di lasciare i bambini al di fuori dei cancelli della scuola, per evitare assembramenti in cortile. Tuttavia, pare che Kate Middleton e il Principe William abbiano ancora l’opportunità di accompagnare George e Charlotte sin sulla soglia dell’edificio scolastico.

Che si tratti di un piccolo privilegio concesso dall’istituto o di una regola che i Duchi di Cambridge hanno infranto, non è stato spiegato esplicitamente, ma quel che è certo è che i due baby-Royal sono tornati di nuovo sui banchi di scuola. Dopo mesi di homeschooling e il periodo dedicato alle vacanze estive, per George e Charlotte si prospetta un anno molto impegnativo. Il primogenito della Royal Family è al suo terzo anno, e il suo programma di studi si fa via via sempre più completo. Mentre la Principessa Charlotte è al primo anno del suo nuovo ciclo scolastico, dopo aver frequentato la scuola materna, e inizierà presto a studiare sul serio.

La Nicholl ha rivelato che i due figli più grandi di Kate e William sarebbero molto contenti di tornare finalmente ad incontrare i loro amichetti. I lunghi mesi trascorsi nel Norfolk – dove i Duchi di Cambridge hanno una splendida tenuta – sono stati sicuramente ricchissimi di divertimento e spensieratezza, ma George e Charlotte avranno certo apprezzato la possibilità di rivedere i compagni di scuola. Del loro primo giorno, però, quest’anno la Famiglia Reale non ha rilasciato la classica foto che, solitamente, immortala i Principini all’ingresso dell’istituto.

Commenti

commenti