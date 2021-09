Katia Follesa: chi è, vita privata, marito, carriera

La conosciamo tutti per la sua simpatica e spontaneità, ma cosa sappiamo veramente di Katia Follesa? Recentemente ha partecipato al seguitissimo programma LOL – Chi ride è fuori, e spesso l’abbiamo vista in qualità di conduttrice del programma TV Cake Star insieme a Damiano Carrara. A settembre la vedremo alla conduzione di un nuovo programma su Real Time. Scopriamo quindi tutto quello che c’è da sapere su Katia Follesa: età, peso, biografia e carriera professionale.

Chi è Katia Follesa

Katiuscia, detta Katia, Follesa nasce a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, il 12 gennaio 1976, sotto il segno del Capricorno. È alta 1,60 m e pesa circa 50 kg. Nel 2003 viene a mancare il padre, rinomato chef nonché figura cui Katia è legatissima. Della madre, invece, sappiamo che è impiegata nel settore delle pulizie alberghiere e che Katia non ha un buon rapporto con lei. Durante la sua infanzia Katia cresce perlopiù con nonni e zii a causa degli impegni lavorativi dei genitori. Fin dalla tenera età, però, Katia sembra dotata di uno spiccato talento per la comicità e per la recitazione. Crescendo decide quindi di frequentare corsi di recitazione e di tentare a sfondare nei programmi TV, esordendo nel programma Zelig. Da quel momento in poi la sua fama cresce in modo esponenziale, portandola a partecipare o a condurre diversi programmi TV, nonché a interpretare ruoli comici al cinema. A seguito di un malore avuto mentre era alla guida della sua auto, Katia scopre di essere affetta della stessa infermità che ha portato alla morte il padre (cardiomiopatia). Da quel momento decide di dedicarsi alla cura e all’assistenza dei malati di cardiomiopatia attraverso il progetto del gruppo ospedaliero San Donato Foundation.

Sempre per via di problemi cardiovascolari abbiamo notato, recentemente, in Katia Follesa un dimagrimento molto forte. Da 70 kg è passata infatti a circa 50 kg. Questo cambiamento nel suo aspetto l’ha portata ad essere oggetto di forti critiche sui social, benché dettato da ragioni di tipo medico (e comunque inopinabile).

Dopo i mesi passati a lavorare insieme, Katia Follesa e Damiano Carrara sono diventati molto amici. Il suo compagno, però, è Angelo Pisani, con il quale è protagonista, insieme alla loro figlia, alla sit com Social Family su Real Time.

Lavoro e carriera di Katia Follesa

La comicità mai banale di Katia Follesa la porta rapidamente al successo. Esordisce infatti nel 2004 insieme a Valeria Graci a Zelig Circus. In quella sede portano, con la complicità di Claudio Bisio nei panni di Claudiano, la parodia del programma TV Uomini e Donne, creando il tormentone “brava, brava, brava!”. Segue la collaborazione con il duo comico Ale e Franz, come nel programma di improvvisazione comica “Buona la prima”. Successivamente vediamo Katia Follesa in film e programmi TV di successo. Dai film Benvenuti al nord, Vacanze di Natale a Cortina e Uno di troppo ai programmi Zelig off, Zelig One, Quanto manca, Pucci big show, Cake star e Junior Bake Off. A partire dal dicembre 2020 vediamo Katia Follesa in Social Family su Real Time insieme al compagno Angelo Pisani e la loro figlia undicenne, Agata. Nel marzo 2020 partecipa al programma “La repubblica delle donne”, condotto da Piero Chiambretti, e nel 2021 a LOL – Chi ride è fuori. In quest’ultima occasione Katia riesce ad arrivare in finale, ma a vincere il titolo e il montepremi da devolvere in beneficenza sarà Ciro Priello dei The Jackal. A partire dal settembre 2021 conduce il programma D’amore e d’accordo VIP su Real Time.

Katia Follesa: marito e vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Katia Follesa sappiamo che il suo compagno è il comico Angelo Pisani del duo dei “Pali e Dispali”. I due si sono infatti conosciuti nel 1999 sul palco di Zelig, e nel 2011 è nata Agata, la loro prima figlia. Dopo un periodo di rottura, Katia e Angelo tornano insieme e iniziano a progettare il matrimonio (rinviato poi a causa del Covid-19).