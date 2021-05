Khaby Lame: chi è l’italiano più seguito sui social?

Parlando di influencer e tiktoker famosi, ormai non si può non nominare anche Khaby Lame, all’anagrafe Khabane Lame, il 21enne di Chivasso, in Piemonte, che in poche settimane ha accumulato oltre 50 milioni di follower su TikTok, superando anche Mark Zuckerberg e Chiara Ferragni. Un ragazzo come tanti, con tanti sogni nel cassetto, che ha iniziato, durante la pandemia, per sconfiggere la noia, a realizzare dei video divertenti e originali sui social, riscuotendo un enorme successo.

Chi è Khaby Lame

Nome: Khabane

Cognome: Lame

Nome d’arte: Khaby Lame

Segno Zodiacale: Pesci

Età: 21 anni

Data di nascita: 9 marzo 2000

Luogo di nascita: Senegal

Professione: influencer, tiktoker

Profilo Instagram Ufficiale: @khaby00

Profilo Tik Tok: @khaby.lame

Biografia

Khabane Lame, in arte Khaby Lame, è nato in Senegal nel 2000. A un anno è arrivato in Italia con la famiglia, e si trasferisce a Chivasso, dove vive tuttora. Non sappiamo molto sulla sua vita privata, ma sappiamo che è diventato, nel giro di poco tempo, uno dei più famosi tiktoker. Il suo segreto: realizzare dei video divertenti, dove non parla ma mostra semplicemente le sue reazioni ai video virali già pubblicati.

Il successo dei suoi Video

Khabane Lame con una semplicità e naturalezza individua sui social dei video diventati virali, magari perchè caratterizzati da qualche stranezza, e, con uno sguardo stupefatto e ironico, mostra al suo pubblico come riesce a ottenere lo stesso risultato ma in modo molto più semplice e naturale.

Khaby Lame tiktoker e influencer

Khabane Lame è l’italiano che ha più follower sui social network, superando anche influencer del calibro di Chiara Ferragni e Fedez. Attualmente se ne contano, infatti, più di 50 milioni su TikTok, che sommati agli oltre 12 milioni su Instagram, superano di gran lunga, non solo quelli di Chiara Ferragni, una delle influencer più famose al mondo, ma anche quelli di Mark Zuckerberg. Nonostante il grande successo riscontrato, ha dichiarato in una delle molte interviste rilasciate “Sono contento di essere il primo in Italia, ma il mio scopo resta semplicemente quello di far divertire la gente”.

Khabane Lame Fidanzata

La star di TikTok, Khabane Lame, è fidanzata con Zaira Nucci. Di lei sappiamo solo che ha 18 anni e che compare spesso insieme a lui sui social.