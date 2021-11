Klacid, a cosa serve? Posologia, compresse, foglietto illustrativo, controindicazioni

Klacid antibiotico è un antibiotico ad ampio spettro il cui principio attivo è la claritromicina. Scopriamo a cosa serve, la posologia e gli effetti collaterali.

Antibiotico Klacid a cosa serve: klacid bambini

Il principio attivo claritromicina viene prescritto per combattere infezioni causate solitamente da diversi batteri, come streptococchi, pneumococchi e clamidia.

Klacid principio attivo viene prescritto anche per combattere causate da microplasma, fortuitum, legionella, mycrobacterium avium, mycrobacterium e può risultare efficace anche contro altre colture di microrganismi viventi. Il farmaco è indicato anche per le infezioni del tratto respiratorio, quindi vale per patologie come bronchiti, polmoniti atipiche e polmoniti batteriche.

Il farmaco rappresenta una valida alternativa per chi è allergico alle penicilline er no può usare antibiotici come l’amoxicillina, contenuta in farmaci come Augmentin o Zymox.

Kladic posologia

Klacid bugiardino – Il dosaggio consigliato nel trattamento delle infezioni sostenute da microrganismi sensibili alla Claritromicina differisce in base alle esigenze terapeutiche, al quadro clinico del paziente e alle sue condizioni generali di salute.

klacid 500 posologia – Nei casi di infezioni gravi il dosaggio può essere aumentato fino a 500 mg ogni 12 ore.

In genere le dosi oscillano nel range 500 – 2000 mg di Claritromicina al giorno, suddivise in due somministrazioni distanziate tra loro di circa 12 ore, tranne che per le compresse a rilascio modificato per le quali vale un’unica somministrazione giornaliera.

Il trattamento non dovrebbe superare le due settimane, in modo da ridurre la possibile insorgenza di ceppi microbici resistenti.

Klacid controindicazioni

L’uso di Klacid è controindicato nei pazienti affetti da patologie epatiche e renali e patologie cardiovascolari visto il rischio di insorgenza di alterazioni dell’attività e del ritmo cardiaco. Il prolungato uso di antibiotici, oltre che alterare la microflora intestinale, potrebbe far correre al paziente il rischio di contrarre super infezioni come quelle da Clostridium Difficile, che provocano diarree profuse e colite.

Poiché contiene glucosio, l’uso di Klacid deve essere limitato nei pazienti affetti da diabete o sindrome da malassorbimento glucosio/galattosio. Il farmaco contiene tra gli eccipienti lattosio, quindi è controindicato nei pazienti affetti da intolleranza al lattosio, deficit enzimatico di lattasi e sindrome da malassorbimento glucosio-galattosio.

Klacid effetti collaterali

Anche se il farmaco riduce la frequenza delle reazioni avverse gastro-intestinali, bisogna tuttavia ricordare che assumendo l’antibiotico Klacid effetti collaterali non sono assenti. Sia il granulato che la versione di 250 e Klacid 500 effetti collaterali che possono insorgere sono:

Nausea

Vomito

Diarrea

Dispepsia

Dolori addominali

Vertigini

Cefalea

Ipertransaminasemia

Altri effetti sono tremori, sonnolenza, secchezza delle fauci, stitichezza o, in rarissimi casi, perdita della coscienza. In casi rari si sono manifestate reazioni avverse come leucopenia, patrologie renali, infezioni da patogeni resistenti alla terapia con Claritromicina, reazioni da ipersensibilità al farmaco.

Klacid prezzo

Klacid 250 mg 12 compresse rivestite- 5,66 €

Klacid 250 mg granulato per sospensione orale 14 bustine – 17,70 €

Klacid 500 mg 14 compresse rivestite – €12,89