La chirurgia del futuro è dentro un robot origami

Il futuro degli interventi di chirurgia a livello mondiale è racchiuso in uno strumento di pochi millimetri. I ricercatore del MIT, dell’Università di Sheffield, assieme ai ricercatori del Tokyo Institute of Techonology hanno programmato un minuscolo robot che potrà essere ingerito dai pazienti e che potrà assolvere a diverse funzioni: per esempio cicatrizzare, far assumere farmaci, ed anche aiutare ad estrarre oggetti.

In questi anni la chirurgia robotica è diventata un vero alleato della chirurgia generale. La terapia chirurgica vuole divenire sempre più efficace e sempre meno invasiva; e la tecnologia ha cambiato la vita e la professione anche di chi è primario di chirurgia.

Il roobot sperimentale

Il progetto è ancora tutto da sviluppare, ma le sue potenzialità sono enormi, come spiega anche il direttore della CSAIL, Daniela Rus. Il robottino chirurgico non è nato a caso, bensì per aiutare i dottori a rimuovere le batterie a bottone dallo stomaco. La loro ingestione accidentale sfiora i 3500 casi all’anno solamente negli Stati Uniti d’America e può rivelarsi molto dannosa a causa delle sostanze che la batteria rilascia a contatto dello stomaco.

L’utilizzo del dispositivo è sperimentato nel reparto di chirurgia. Il robot viene inghiottito, e non rischia di causare danni; al momento dell’assunzione è avvolto da un involucro biodegradabile che si distrugge da solo una volta a contatto con i succhi gastrici.

Una volta dentro il corpo umano, la protezione si apre e il robottino potrà agire, comandato dall’esterno. Quando il robot origami viene liberato dentro il corpo, il chirurgo generale può seguirlo e manovrarlo dall’esterno grazie ad un piccolo magnete posizionato sul robot stesso.

Chirurgia e robot, i vantaggi

Il vantaggio principale è che si evita al paziente un intervento chirurgico vero e proprio. Un altro punto di forza di questa invenzione inoltre è il fatto che il robot non abbia fili e sonde ingombranti. Può quindi sostituire gli strumenti chirurgici attuali che rendono l’operazione chirurgica un intervento molto invasivo.

Lo scopo del robot è quindi innanzitutto quello di spingere eventuali corpi estranei ingeriti verso il colon, per favorirne l’evacuazione dal corpo. Tuttavia l’evoluzione di questo straordinario strumento è solamente agli inizi, potenzialmente potrebbe somministrare farmaci, e curare delle ferite interne.

La prossima rivoluzione sarà quella di rendere del tutto autonomo dai chirurghi il piccolo robot origami, aggiungere sensori ri-progettarlo per fare sì che possa agire da solo.

Una vera rivoluzione chirurgica che può cambiare questa professione.