La coalizione di destra sopravvive alla prova del voto in Abruzzo

I sondaggi sono stati visti come un test per la Meloni dopo la sconfitta di due settimane fa in Sardegna – la prima da quando è entrata in carica nell’ottobre 2022.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Il presidente uscente dell’Abruzzo, Marco Marsilio, ha ottenuto il 53,5% dei voti contro il 46,5% del suo avversario Luciano D’Amico, secondo i risultati pubblicati dal Viminale. Marsilio nel 2019 è stato il primo presidente regionale del partito Fratelli d’Italia della Meloni.

Vince la destra in Abruzzo

La sua vittoria è arrivata dopo la feroce campagna della Meloni e dei membri della sua coalizione di governo per sostenere il voto nella regione dell’Italia centrale.

Nelle ultime due settimane hanno inviato ministri chiave in Abruzzo e lì hanno annunciato importanti investimenti.

“Marco Marsilio è il primo presidente nella storia dell’Abruzzo ad essere rieletto dagli elettori. Siamo molto orgogliosi”, ha detto lunedì Meloni su X, ex Twitter.

Il rettore dell’Università D’Amico era sostenuto dal Partito Democratico (PD) e dal Movimento Cinque Stelle (M5S), principali oppositori, oltre che da due partiti centristi più piccoli.

I voti dei partiti

Il partito Fratelli d’Italia di Meloni, che era uno dei sostenitori di Marsilio, ha ottenuto il 24% dei voti.

Segue il PD con il 20% – il doppio rispetto al 2019 – e Forza Italia (FI) con il 13%.

Il partito della Lega del vice primo ministro Matteo Salvini, membro della coalizione di governo, ha preso solo il 7% dei voti, rispetto al 27% dell’ultima volta.

Profondamente divisi, i partiti di opposizione italiani hanno lottato per fare progressi contro la Meloni da quando è entrata in carica, con sondaggi d’opinione a livello nazionale che danno a Fratelli d’Italia un consistente vantaggio di sette o otto punti.

Ma le elezioni in Sardegna del 25 febbraio hanno dato loro speranza, anche se in quell’occasione il candidato congiunto Partito Democratico-Cinque Stelle vinse solo con meno di 2.000 voti.

Le elezioni regionali della Basilicata, previste per il 21 e 22 aprile prossimi, si preannunciano impegnative: l’opposizione non ha ancora un solo candidato di fronte alla coalizione di destra, che sostiene il presidente uscente della regione.