La Francia è un buon posto da visitare? Questo articolo vi spiegherà tutto

Un panino con baguette da Huré (comodo per Notre Dame) o da CheZaline in una precedente macelleria di carne di stallone. Ottime tartine parigine (panini aperti) sono servite su pane Poilâne da Au Sauvignon, Cuisine de Bar e Le Select. Molti bistrot offrono anche uno spuntino leggero: Café Saint-Régis (vicino a Notre Dame), Le Progrès (tappa fondamentale a Montmartre) Le Verre à Pied (costantemente occupato dai possessori di prodotti lenti del mercato alimentare del rimpianto Mouffetard) e Le Clown Bar nel Marais. In alternativa, potete sedervi per un pranzo al mercato al Marché aux Enfants Rouges, un punto di riferimento nelle vicinanze dal 1615.

Non si può lasciare Parigi senza aver mangiato i suoi simboli gastronomici: i macarons di Pierre Hermé o Ladurée, gli éclairs di L’éclair de Génie, la cioccolata calda di Angelina, lo yogurt gelato di Berthillon e una crepe in uno dei numerosi chioschi della città.

Tra i luoghi chiave per i buongustai, per scoprire altri meravigliosi indirizzi gastronomici, ci sono Le Marais (3e, 4e), la 10e e la 11e che si estendono a nord della Bastiglia.

Dove rimanere

I luoghi chiave con un accesso semplice alle attrazioni più importanti, ottimi collegamenti con i trasporti e molti negozi e alternative per bere e mangiare a portata di mano sono i territori della Riva Destra intorno a Louver e Les Halles (1er, 2e) e Le Marais (3e, 4e), e St-Germain des Prés (6e) e lo studentesco Quartiere Latino (5e) sulla Riva Sinistra. Per un impegno cittadino, prendete in considerazione Montmartre (18e). Per una deriva modaiola, gettatevi nel Rinascimento dell’opzione Canal St-Martin (10e).

Per un’essenza della vita parigina nei dintorni, prenotate il vostro soggiorno nel clima cittadino della cresta di Montmartre. Immagine di Brian Lawrence/Fotostock Getty

Posizione chiave con facile accesso alle attrazioni più importanti

Le camere d’albergo tendono a essere piccole. Le locande meno costose non dispongono di ascensori o di ventilazione e la colazione non è mai inclusa nel prezzo giornaliero: fare un salto in un bistrot vicino per un espresso e un croissant è sempre la scelta più interessante.

Come muoversi

Camminare per Parigi è una gioia e un metodo semplice per spostarsi tra le varie attrazioni da vedere: mettete in valigia le vostre scarpe più comode. D’altra parte, potete unirvi alle passeggiate con il Batobus, un servizio di moto d’acqua che fa scalo in otto punti chiave lungo la Senna.

Potete anche prendere una bicicletta da una delle varie stazioni Vélib’ sparse per la città e lasciarla in un’altra. Per pagare è necessaria una carta di credito con microchip. Portate con voi una protezione per la testa.