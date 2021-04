La Ghey: chi è l’influencer senza volto?

Da pochi mesi a questa parte sul social Instagram è apparso un contatto “misterioso”. Il suo nome è La Ghey, ed è già stata rinominata L’influencer milanese senza volto. Basta dare uno sguardo al suo account per notare la particolarità dei suoi post. Semplicità e incognita si sono mostrati un connubio perfetto per attirare a se già oltre 53 mila follower.

Chi è La Ghey

Non si sa assolutamente nulla. L’influencer milanese senza volto non lascia trasparire alcun dettaglio della sua vita privata e del suo aspetto fisico. Il suo account, @la.ghey, divenuto in poco tempo il volto dei Millennials, è diventato virale. Basta visionare la sua pagina e scrollare l’account dove si notano scritte bianche su quadrotti blu con periodi alla terza persona singolare, costruiti in forma riflessiva, che potrebbero rivolgersi a chiunque. Del resto la citazione in bio sulla pagina social di La Ghey è proprio: Ma chi è la ghey? “La ghey sei tu.”. Frasi e considerazioni di tutti i giorni, in chiave ironica e laconica, che hanno conquistato il popolo del web.

La Ghey si confessa a Vanity Fair

Durante un’intervista rilasciata, riportata anche nella bio del suo account, ha dichiarato “Tutto è nato dalla volontà di creare uno spazio in cui anziché rendere protagonista il proprietario della pagina, l’influencer di turno, fossero i follower stessi a sentirsi al centro della narrazione”.

L’influencer milanese senza volto parla per tutti noi

È questo lo slogan che caratterizza l’account di La Ghey e che lo rende così popolare nella sua semplicità. Le fasi riportate sono dei “luoghi comuni” e fasi di vita quotidiana che potrebbero esser stati scritti da ognuno di noi. Potremmo averli descritti a un amico, così come su un nostro profilo social. L’influencer misteriosa da voce ai pensieri dei suoi follower per farli sentire meno soli.