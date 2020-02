La Lazio vince ancora, Anna Falchi per la felicità si spoglia su Instagram: «Silenzio a tutti»

Anna Flachi sa come stregare i tantissimi fan che la seguono ogni giorno.

«Silenzio. Parla la Lazio». Anna ha deciso di spogliarsi per brindare al recente successo della Lazio che ha vinto 1-0 sul campo del Parma e ora dista a meno uno dalla vetta del campionato di Serie A.

La stupenda showgirl, tifosa biancoceleste sfegatata fin da piccola, non ha trattenuto la felicità e ha mostrato il suo prorompente décolleté raccolto in un reggiseno in pizzo nero che non nasconde le forme.

Dito rigorosamente sulle labbra a far star zitti gli avversari. I fan non possono che apprezzare riempendolo la Falchi di commenti bellissimi e mi piace a non finire.

