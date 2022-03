La Liga: Barcellona vs Osasuna – Catalani, sempre sorprendenti

L’FC Barcelona torna nel campionato nazionale, dopo l’inaspettato risultato dell’ottavo di finale di Europa League, 0-0 con il Galatasaray Istanbul, giovedì, al “Camp Nou”. È la 28a tappa in Spagna. Domenica 13 marzo il girone catalano giocherà contro l’Osasuna, a partire dalle 22:00.

Il Barcellona è al 3° posto e guarda dall’alto in basso l’avversario, che occupa l’11° posizione. Le due squadre sono a 13 punti di distanza. Poiché il titolo sembra essere stato vinto dal Real Madrid, il Barcellona spera di non lasciare la Top 4, per tornare in Champions League.

Xavi è cambiato in meglio davanti alla squadra, in pochissimo tempo. Ottima mossa per gli spogliatoi il ritorno del brasiliano Dani Alves (38 anni).

Anche se la sua età non lo aiuta a fare miracoli sul campo, il sudamericano mantiene l’atmosfera. Canta e balla incessantemente in allenamento, e l’olandese Memphis Depay e il gabonese Pierre-Emerick Aubameyang tengono il passo.

L’africano Aubameyang si è adattato rapidamente ai rigori della Liga e ha segnato 4 gol in 5 partite. Il Barcellona ha tanti problemi: da tempo non può contare su Ansu Fati, Sergi Roberto e Umtiti.

Il gruppo catalano non eccelle in alcun modo. La differenza reti, 48-29, parla di una squadra ancora da cercare.

Il Barcellona sta cercando di rafforzare la propria difesa e ha in programma di portare lo stopper africano Koulibaly dal Napoli. Mentre sta lavorando per prolungare il contratto del francese Dembele.

Osasuna non ama molto i pareggi. La squadra di Pamplona ha due sconfitte e due vittorie nelle ultime 4 tappe. Il 19 febbraio ha ricevuto un punteggio di non apparizione, sul proprio campo, dal campione dell’Atletico Madrid.

Nell’ultima diretta, al 17° girone, è stato 2-2, punteggio che si ritrova nel duello del 31 agosto 2019, nel 3° girone di campionato.

In entrambe le partite, tuttavia, Osasuna è stato l’ospite. L’ultima partita al “Camp Nou” è terminata 4-0 per il Barcellona. Il 29 novembre 2020 Leo Messi è riuscito a chiudere il tavolo.

