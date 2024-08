La moglie di Danilo Restivo: chi è l’ex dell’assassino di Elisa Claps

Di lei si sa il nome e l’anno di nascita, ma molti dettagli dell’esistenza della moglie di Danilo Restivo sfuggono. E’ quindi in parte un mistero la vita di Fiamma Basile Giannini, nota anche col cognome Marsango, la donna che sposò il serial killer di Potenza nel 2004, quando entrambi vivevano in Inghelterra. I due si sarebbero conosciuti su una chat di incontri.

La moglie di Danilo Rstivo già madre di due figli

Non si sa che studi abbia fatto Fiamma, nè che lavoro facesse. Anzi ci sono dubbi anche sul cognome; sembra fosse figlia del conte Luigi Basile Giannini, noto penalista del foro romano, e quindi così viene chiamata.

Di lei si sa che aveva già due figli nati da un precedente matrimonio, ma il nome del marito resta sconosciuto. In base alle poche informazioni a dispoisizione, Sembra che la moglie di Danilo Restivo vivesse grazie ai sussidi statali e arrotondasse affittando qualche posto letto del suo appartamento, nella città di Bournemouth, a 150 chilometri a sud di Londra.

Dopo l’arresto di Danilo, avvenuto nel 2006 ovvero dopo due anni dalle nozze, di lei si è persa qualsiasi traccia. Solo qualche parente ha commentato la situazione, dicendo che negli anni di matrimonio con Restivo Fiamma era scostante e isolata e aveva quasi rotto i rapporti con la famiglia. Addirittura, non si era presentata a Roma neppure per il funerale del padre.

Chi è il serial killer di Potenza

Lo hanno definito seriale killer perché al momento è stato rionosciuto colpevole dell’assassinio di due donne. Una è la 48enne inglese Heather Barnett, l’altra Elisa Claps, sedicenne di Potenza scomparsa nel 1993. Solo nel 2010 sono tornati alla luce i resti del suo corpo, durante i lavori al sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza, permettendo prima l’0identificaione e poi la soluzione del delitto.

Oggi Restivo sta scontando la sua doppia pena in un carcere in Inghilterra. E’ stato identificato per i due omicidi anche grazie a una sua mania da collezionista: conservava una ciocca di capelli delle donne che aveva ucciso. Un dettaglio da film thriller invece, purtroppo, è accaduto davvero.