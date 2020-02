“La Pupa e il Secchione e Viceversa”, Aldo Busi si commuove davanti a tutti: “Ecco cos’è veramente la bellezza”

All’ultima puntata andata in onda della Pupa e il Secchione l’invitato è stato il tanto amato Aldo Busi.

“Cosa ci fa diventare pazzi per qualcuno? È lo stile: qualcosa di globale e non può essere parcellizzato”.

Aldo Busi non è stato in grado di trattenere le lacrime nel corso dell’incontro avvenuto con i concorrenti del reality. “Tu credi di amare qualcuno perché ha quel nasino alla francese – si è commosso lo scrittore – ma non è vero: tu vuoi tutto. Vuoi il modo in cui quella persona respira”.

Busi ha fatto visita ai concorrenti della Pupa e il Secchione di Italia 1 per darle qualche consiglio sull’amore. Lo scrittore 71 anni si è voluto soffermare sul rapporto che hanno Angelica e Mazzoni:

“E’ solo amicizia?”, ha chiesto ai due ragazzi che hanno risposto di sì. “Che delusione – ha dichiarato Busi che ha subito aggiunto – la bella e la bestia sono un connubio sessuale irrinunciabile”.

