La rivoluzione phygital cambierà il presente (e il futuro) di moltissime aziende

Nel corso degli ultimi due anni, i brand e le aziende hanno compiuto veri e propri passi da gigante, proiettandosi nel futuro con una velocità e uno slancio che non si erano mai visti prima. Nel giro di pochi mesi, anche la piccola azienda di provincia ha imparato a familiarizzare con le sfavillanti opportunità offerte dal mondo digitale, dall’avanzamento tecnologico, addentrandosi per la prima volta in un terreno che fino a poco prima – forse a torto – si era ritenuto insidioso, seccante, perfino inutile. Questo biennio ha infatti lasciato tracce profonde nelle coscienze di milioni di persone, determinando di conseguenza un eguale stravolgimento anche nella vita aziendale di numerosissimi brand in ogni angolo del mondo. Abbiamo capito una verità che si celava ostinatamente ai nostri sguardi, ma che è tuttavia esistita da sempre: le aziende, anche quelle più grandi, sono composte essenzialmente da persone, sono alimentate e sostenute dal loro slancio vitale, dalla loro passione. È dunque perfettamente comprensibile che negli ultimi tempi le aziende siano cambiate così tanto, in maniera profonda e repentina. Possiamo quasi dire che i cambiamenti avvenuti nelle coscienze e negli animi delle persone, indipendentemente dalla loro intensità, si siano manifestati in maniera estremamente evidente nella brusca evoluzione dei brand, nella loro folle corsa verso la modernizzazione, come se l’aggiornamento tecnologico dei propri processi fosse una questione di vita o di morte.

Il cambiamento in atto

Il cambiamento ha coinvolto ogni ramo dell’azienda, dalla produzione al marketing, dall’assistenza clienti alla logistica, imprimendo un’accelerata decisiva alla costruzione di un modello aziendale basato sulla potenza del digitale. Nel settore della comunicazione, il cambiamento più profondo è stato di natura culturale: l’enfasi che si pone sempre più spesso sul ruolo delle persone, sul fatto che i messaggi della comunicazione di marca debbano essere in grado di coinvolgere emotivamente i loro pubblici, testimoniano infatti che l’attenzione si è spostata in maniera ancora più decisa verso la persona, verso l’individuo e le sue esigenze primarie, lasciando quasi in secondo piano il servizio o il prodotto che si commercializza. I prodotti, ormai, non si vendono più per soddisfare esigenze meramente funzionali, tecniche, ma per stimolare i sensi delle persone e solleticarne il benessere, in una prospettiva decisamente umanizzante. Gli aspetti tangibili del prodotto, nella comunicazione dei brand, lasciano il posto sempre più spesso ai valori, alle emozioni intangibili e rarefatte che scaturiscono dal rapporto tra l’azienda e il suo consumatore, la cui intimità – anche grazie a questo genere di messaggi – non potrà che accrescersi continuamente.

Un nuovo rapporto con i consumatori

I drammi del Covid hanno cambiato anche radicalmente l’approccio dei brand nei confronti dei loro consumatori finali, specialmente da un punto di vista pratico. Le aziende specializzate nella vendita di capi d’abbigliamento, o di prodotti di natura tessile, sono state costrette a trovare un antidoto naturale alle limitazioni e alle chiusure inaspettate imposte dall’emergenza sanitaria, che in molte occasioni si sono concretizzate nella chiusura temporanea dei punti vendita. Per venire incontro alle rinnovate esigenze dei propri consumatori, questi brand hanno attivato alcune innovative modalità d’acquisto, permettendo ai loro clienti di visionare i prodotti online e di ricevere l’assistenza di una persona in carne e ossa fisicamente presente nel negozio, alla quale era affidato il compito di mostrare virtualmente il prodotto e di accompagnare il consumatore nella procedura d’acquisto, dall’inizio alla fine. È la rivoluzione phygital, un ibrido inaspettato tra il fisico e il digitale, e con ogni probabilità sarà una delle protagoniste del presente e del futuro di moltissimi brand.

La necessità di offrire un’esperienza di questo genere, a metà tra il tangibile e l’intangibile, è avvertita specialmente in una congiuntura storica come questa, in cui le persone e i loro dispostivi tecnologici sembrano ormai completamente inseparabili.

Senza accorgercene, ci troviamo nel bel mezzo di un cambiamento epocale che ci trasformerà in creature fluttuanti tra il fisico e il digitale, sospese in una dimensione fluida e senza tempo in cui in ogni istante, a ogni battito di ciglio, ci fondiamo sempre più profondamente con i nostri dispositivi luminosi, finendo quasi per confonderci con essi.