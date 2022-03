La Russia nega di aver chiesto aiuto alla Cina nella guerra in Ucraina

Mosca non ha chiesto aiuto a Pechino per continuare la guerra in Ucraina, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Colloquio tra Vladimir Putin e Xi JinpingFoto: Mikhail Metzel / TASS / Immagini Profimedia

Il NYT ha riferito domenica che la Russia aveva chiesto alla Cina aiuti economici e militari per continuare la guerra in Ucraina e aggirare le sanzioni occidentali, in un momento in cui Washington aveva avvertito Pechino di non assistere Mosca.

Secondo la pubblicazione americana, che cita i responsabili sotto la protezione dell’anonimato, la Russia ha chiesto alla Cina di fornirle equipaggiamento militare per la guerra e aiuti economici nel tentativo di superare le sanzioni internazionali. Questi funzionari non hanno specificato l’esatta natura dell’aiuto richiesto, né la Cina ha risposto. Dall’inizio dell’invasione del 24 febbraio, il regime comunista cinese, dando priorità all’amicizia con Mosca, si è astenuto dall’invitare il presidente russo Vladimir Putin a ritirare le sue truppe dall’Ucraina.

“Ultimamente gli Stati Uniti hanno diffuso notizie false sulla Cina”. ha detto un portavoce della diplomazia cineseZhao Lijian, durante una conferenza stampa quotidiana, ha chiesto informazioni sulle informazioni pubblicate sul New York Times (NYT).

“È completamente falso, è pura disinformazione. La Cina ha affermato in modo chiaro e coerente la sua posizione sulla crisi in Ucraina. Svolgiamo un ruolo costruttivo e valutiamo la situazione in modo imparziale e indipendente. Denigrare la posizione della Cina non è accettabile”, ha affermato.