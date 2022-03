La Russia recluta decine di migliaia di siriani per combattere in Ucraina / Quali salari promette

La Russia ha compilato elenchi di 40.000 militari siriani e militanti alleati pronti per essere dispiegati in Ucraina, ha affermato martedì l’Osservatorio siriano per i diritti umani (OSDO).

combattenti sirianiFoto: Wikimedia Commons

Alleata del regime di Bashar al-Assad in Siria, la Russia ha annunciato l’11 marzo che i volontari, compresi quelli provenienti dalla Siria, sono i benvenuti a combattere in Ucraina con l’esercito russo che ha invaso il paese vicino il 24 febbraio.

Secondo l’OSDO, ufficiali russi, in coordinamento con l’esercito siriano e le milizie alleate, hanno aperto uffici di registrazione nelle aree controllate da Damasco.

“Finora, più di 40.000 siriani sono stati registrati per combattere al fianco della Russia in Ucraina”, ha affermato Rami Abdel Rahman, direttore di OSDO, una ONG con sede nel Regno Unito con una vasta rete di fonti in Siria. in guerra dal 2011.

Funzionari russi, schierati in Siria come parte dell’intervento militare di Mosca del 2015 a sostegno del regime di Assad, hanno approvato la candidatura di 22.000 di loro, secondo Abdel Rahman.

Secondo l’OSDO, questi combattenti provengono o da unità dell’esercito siriano o da milizie pro-regime addestrate da russi con esperienza di combattimento nelle aree urbane.

Quale stipendio promette la Russia per combattere in Ucraina?

In un Paese in cui i soldati guadagnano tra i 13 ei 32 euro al mese, la Russia promette loro uno stipendio di 1.000 euro per i combattimenti in Ucraina, riferisce l’Osservatorio.

Hanno ancora diritto a 7.000 euro di risarcimento per le ferite riportate, mentre le loro famiglie riceveranno 15.000 euro se moriranno in battaglia, ha aggiunto la Ong.

Secondo l’OSDO, altre 18.000 persone si sono unite al partito Ba’ath al potere e saranno selezionate dal Gruppo Wagner, una compagnia paramilitare russa privata con legami con il Cremlino.

