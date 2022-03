La Russia si prepara al default / Lo scenario del 1998 può essere ripetuto?

La Russia lunedì ha accusato l’Occidente di aver tentato di provocare un default artificiale sanzionando il congelamento dei beni di Mosca all’estero, facendo rivivere i ricordi del difficile periodo del 1998, secondo l’AFP.

rublo russoFoto: acquisizione di YouTube

“Le dichiarazioni secondo cui la Russia non può far fronte ai propri obblighi di debito pubblico non corrispondono alla realtà”, ha insistito il ministero delle finanze, aggiungendo che il congelamento dei conti bancari della Banca di Russia e del governo potrebbe essere visto come un desiderio da parte di paesi stranieri di provocare . un default artificiale”.

Per la Russia, si tratta del suo onore e non solo del suo futuro accesso ai mercati finanziari.

Per due decenni, e soprattutto dalla crisi del 2014, Mosca ha infatti cercato di costruire una salute finanziaria impeccabile con un livello di indebitamento molto basso e riserve di oltre 600 miliardi di dollari in rendite petrolifere.

Ma oggi, in risposta all’intervento militare russo in Ucraina, circa 300 miliardi di dollari di riserve estere sono diventate il tallone d’Achille della città economica russa: sono congelate nelle sanzioni occidentali, spingendo la Russia a conformarsi. diversi termini di pagamento dei debiti in valuta estera nel periodo marzo-aprile.

Dolorosi ricordi del 1998 / Debiti delle aziende russe, 4 volte più alti dello Stato

“Questa sarebbe la prima insolvenza della Russia nel 1998 (quando è andata in default sul suo debito interno) e la prima insolvenza del debito in valuta estera da quando Lenin ha rinunciato agli obblighi del governo nel 1918”, affermano gli analisti di Capital Economics.

Dopo la caduta dell’URSS, la sola Russia ereditò il debito di 70 miliardi di dollari del defunto impero. Un peso che ha richiesto più di un quarto di secolo per liberarsi.

I dolorosi e caotici anni ’90 sono culminati in un’umiliante default del debito interno nel 1998, quando l’economia russa è stata indebolita, tra le altre cose, da una crisi finanziaria in Asia e dal costo colossale della prima guerra in Cecenia.

Ci sono voluti dodici anni prima che la Russia tornasse a prestare sui mercati internazionali, con una nuova emissione obbligazionaria nel 2011.

All’inizio degli anni 2000, il paese ha beneficiato di un afflusso di petrodollari a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio e del gas che gli consentiranno di accumulare riserve e voltare definitivamente la pagina del debito dell’era sovietica con gli ultimi rimborsi nel 2017.

La reputazione della Russia come impeccabile mutuatario è stata un punto di forza, costruito con grande difficoltà, ma questi sforzi ora rischiano di essere vanificati.

“La Russia ha soldi per saldare il suo debito, ma non ha accesso ad esso. Quello che mi preoccupa di più è che ci sono conseguenze oltre l’Ucraina e la Russia”, ha detto domenica il capo del FMI Kristalina Georgieva in un’intervista alla CBS. .

Secondo Capital Economics, un default russo “non influenzerà la capacità del governo russo di autofinanziarsi (al di là di quanto hanno già fatto le sanzioni) e sembra improbabile che ci saranno effetti significativi in ​​altre parti del mondo”.

“Forse il rischio più grande è che questo sia il preludio al mancato adempimento degli obblighi di pagamento da parte delle società russe, i cui debiti con l’estero sono più di quattro volte superiori a quelli dello Stato”, ritengono questi analisti.