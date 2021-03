La Sardegna si prepara alla stagione estiva con ottimismo ed ingegno.

Pronti a ripartire. La Sardegna si prepara alla prossima stagione mettendo sul tavolo diverse opzioni con pacchetti che prevedono test gratuiti, prenotazioni flessibili, assicurazioni sulle disdette dell’ultimo momento e la formula del biglietto sospeso per i trasporti via mare. Negli alberghi si continua a lavorare per garantire distanziamento, igienizzazione degli ambienti e rispetto delle disposizioni sanitarie.

Sardegna, flessibilità nelle prenotazioni

Sul versante delle prenotazioni la parola d’ordine è flessibilità. La linea comune di tutti gli operatori è improntata alla massima disponibilità per non far perdere i soldi a coloro che hanno già prenotato e pagato anticipi sui soggiorni e biglietti per i viaggi. In attesa che arrivino le nuove disposizioni governative, gli operatori hanno predisposto formule per andare incontro alle esigenze dei turisti. Si parla della possibilità di non pagare nessun anticipo, o di rimborsare gli importi anticipati. In caso, di annullamento della vacanza per Covid con una polizza assicurativa o con un voucher.