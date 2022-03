La scioccante testimonianza di un uomo ucraino che ha perso moglie e figli nell’attentato russo: “Lotterò per loro fino alla fine”

Un uomo ucraino ha detto di essersi reso conto che sua moglie e i suoi due figli erano stati uccisi dai bombardamenti russi dopo aver visto un post su Twitter che mostrava i corpi dei tre morti.

Tetiana Perebyini e suo figlioFoto: Twitter

“Ho riconosciuto il bagaglio, ed è così che l’ho capito”, ha detto Serhiy Perebyinis al New York Times. BBC.

Tetiana Perebyinis e i suoi due figli – Mykyta, 18 anni, e Alisa, 9, – sono morti a il bombardamento della città di Irpin mentre cercavano di fuggire.

Nel 2014, quando Vladimir Putin ha annesso la Crimea, la loro famiglia si è rifugiata nell’Ucraina orientale per stabilirsi a Kiev, cercando di sfuggire ai combattimenti tra l’esercito ucraino ei separatisti filo-russi.

Sulla prima pagina del New York Times è apparsa una foto dei tre bombardieri, sdraiati accanto alle vittime della seconda guerra mondiale.

Tetiana Perebyinis e i suoi due figli sono stati uccisi vicino a un ponte in Ucraina, un momento catturato da Lynsey Addario, una fotografa del New York Times. Questa è la loro storia.https://t.co/hnvrvLQ2pU – Il New York Times (@nytimes) 10 marzo 2022

“Tutti dovrebbero sapere cosa sta succedendo qui”, ha detto Serhiy, che aveva lasciato il paese prima della guerra per prendersi cura della madre malata. tornare a casa a Kiev e da lì volare a Kaliningrad in Polonia.

“Tutta la mia famiglia è morta in quella che chiami un’operazione speciale e io sono in guerra”, ha detto alla polizia al confine con la Polonia. “Puoi fare quello che vuoi con me, non ho niente da perdere.”

Serhiy ha anche scritto Facebook sulla tragedia personale, dicendo che le prove che ha attraversato sono come un film dell’orrore.

“Tutto è difficile da guardare quando la tua amata moglie giace in una borsa nera sul pavimento”, ha scritto.

L’uomo ha giurato che avrebbe cercato giustizia per la sua famiglia: “Lotterò fino alla fine per loro. Mi assicurerò che ci sia un verdetto del tribunale. “