La storia vera di Io Speriamo che me la cavo: Lina Wertmuller, Paolo Villaggio, Marcello D’Orta

Io Speriamo che me la cavo è un film del 1992 che va in onda stasera, 9 settembre, su Rete 4 a partire dalle 21.20. Il film vede protagonista Paolo Villaggio con alla regia la grande Lina Wertmuller. Non tutti sanno che la pellicola è parzialmente tratta da una storia vera, infatti tutto parte dall’omonimo libro scritto da Marcello D’Orta. Questi è stato un insegnate che decise di raccogliere in un libro sessanta temi di bimbi napoletani nella scuola elementare di Arzano rispetto all’immaginaria Corzano che ha visto protagonista il film con riprese fatte a Otranto.

Il film ovviamente costruisce una storia attorno a questi temi, idealizzando una scuola con i problemi che il professore deve affrontare. Per questo in parte il film è ispirato a una storia vera, perché poi gli sceneggiatori hanno lavorato per costruire un film ben strutturato e molto interessante sotto ogni punto di vista.

Io speriamo che me la cavo, il cast

Il film Io speriamo che me la cavo ha impiegato un cast tecnico ampissimo con ben sei persone impegnate alla sceneggiatura e cioè: Alessandro Bencivenni, Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Domenico Saverni, Lina Wertmüller e Andrej Longo. Invece alla regia abbiamo una maestra del cinema italiano e cioè Lina Wertmuller.

Nel cast ci sono tantissimi bambini e dunque anche personaggi sconosciuti. Troviamo tra i noti Paolo Villaggio, ovviamente, Isa Danieli, Gigio Morra, Sergio Solli, Paolo Bonacelli,Esterina Carloni, Mario Porfito, Filomena Lieto, Adriano Pantaleo e Ciro Esposito e molti altri ancora. Il film va visto dall’inizio alla fine perché senza dubbio insegna qualcosa, con una scrittura leggera ma che porta dentro diversi argomenti importanti e degli spunti che non si possono assolutamente evitare. Vi invitiamo alla visione, sicuramente ne uscirete arricchiti e profondamente più forti nelle idee dei bambini che colgono cose a noi impercettibili.