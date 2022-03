La Svizzera vieta di sorvolare il suo territorio per il trasporto di armi in Ucraina

La Svizzera, fedele alla sua dottrina della neutralità militare, ha deciso venerdì di vietare la fuga dal suo territorio a tutti coloro che vogliono offrire supporto militare ai belligeranti in Ucraina, ha annunciato il governo.

SvizzeraFoto: Pixabay

“In connessione con l’aggressione russa contro l’Ucraina, il Consiglio federale ha stabilito (…) che le richieste di sorvolo del territorio svizzero dalle parti in conflitto e da altri Stati al fine di fornire supporto militare alle parti in conflitto, in in particolare attraverso la consegna di materiale bellico non sarà accettata”, ha affermato il governo svizzero in una nota. Agerpres.

Questa decisione non si applica al sorvolo di aerei militari di parti in conflitto o di altri Stati per scopi umanitari o medici, compreso il trasporto aereo dei feriti.

La neutralità storica della Svizzera

Secondo la legge di neutralità, la Svizzera non può partecipare a una guerra tra altri Stati. Storicamente, la neutralità ha svolto un ruolo importante nella formazione dello stato svizzero ed è stata menzionata nei documenti dal 1647, ha affermato la Confederazione in un opuscolo sulla neutralità pubblicato dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

La “neutralità armata permanente” della Svizzera fu riconosciuta a livello internazionale in una dichiarazione delle grandi potenze europee (Russia, Inghilterra, Prussia, Austria e Francia) al Congresso di Vienna del 1815.

Dalla creazione dello Stato federale svizzero nel 1848, la neutralità è stata una componente importante della sicurezza e della politica estera della Svizzera, un concetto ampiamente accettato dalla popolazione, secondo i sondaggi d’opinione.

—