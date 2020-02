La svolta “rock” della tanto amata Benedetta Parodi, 4 tatuaggi in un giorno: “A 47 anni mi sono per davvero rimbambita”

La tanto amata Benedetta Parodi nascose un lato rock. Sul social Instagram dove è molto seguita infatti ha voluto documentare la sua seduta dal tatuatore e il risultato finale è stato: tre piccoli cuori sul polso e un’ala posta direttamente sull’avambraccio.

“I cuori rappresentano me, Matilde ed Eleonora. L’ala è quella di un’aquila, ma anche di un angelo e l’ho fatta in memoria di mio padre”, ha voluto spiegare Benedetta Parodi.

“Mi sono rimbambita. A 47 anni avevo voglia di fare questo tatuaggio che per me ha un significato molto bello e mi piace un sacco”, ha commentato rivolgendosi a quello dedicato all’amato padre. L’ala è quella di un’aquila ma anche di un angelo e l’ho fatta in memoria di mio padre. La nostra favola preferita aveva come protagonista una grande aquila e la sua piccola”.

