Truffa della carta vetrata, come rubano centinaia di euro

Non si fermano i casi di truffa con carta vetrata ai danni di ignari automobilisti. Uno stratagemma in auge ormai da qualche anno. Chi ha intenzione di truffare tiene un piccolo pezzo di carta vetrata a portata di mano, in modo da simulare un incidente. Così cerca di costringere il malcapitato a versare centinaia di euro per evitare il ricorso alle assicurazioni. Anche se l’incidente non è mai avvenuto. Un classico esempio di truffa con raggiro.

Tentata truffa, ecco come avviene

E’ possibile trovare molti racconti di questo tipo di truffa online. Uno di questi vede come protagonista una donna di 60 anni, colpita dal raggiro sulla strada Fiumicino-Roma. Il malvivente si avvicina con l’auto alla vittima, obbligandola ad accostare. Poi scende dalla macchina e comincia ad aggredire verbalmente la malcapitata accusandola di aver urtato la sua auto in un incidente. Mentre riempe di insulti e false accuse la vittima, il truffatore gira attorno all’auto e, utilizzando un piccolo foglio di carta vetrata, rovina la carrozzeria dell’auto presa di mira, fornendo così la prova che l’incidente sia davvero avvenuto.

Nel caso della 60enne, il truffatore viaggiava su una Ypsilon viola già incidentata. Come risarcimento l’uomo ha chiesto alla donna 150 euro, e lei – intimorita – ha poi acconsentito a versarne 50.

La truffa di solito prende di mira le persone anziane e quelle che guidano da sole, perché più in difficoltà di difendersi di fronte alle violenze verbali del malvivente. Chi sa come truffare, infatti, agisce con veemenza, cercando di confondere la vittima.

Reato truffa, come difendersi

Con questo raggiro, i truffatori di solito sottraggono fino a 300 o 400 euro alla vittima. La convincono che sia più conveniente isolvere in questo modo, invece che coinvolgere le assicurazioni.

Chi subisca il raggiro spesso sorvola sulla cosa, contento di non aver subito – fortunatamente – altri danni. In realtà si tratta di un vero e proprio reato, regolato dall’art 640 cp. Per questo il suggerimento è di sporgere sempre una denuncia per truffa.

Contattare le forze dell’ordine

Come denunciare una truffa? E’ sufficiente recarsi al comando di Polizia di Stato, oppure presso la Stazione dei carabinieri territorialmente competente, e raccontare l’accaduto. A quel punto la segnalazione arriverà all’ufficio della Procura della Repubblica.

Spesso si evita di denunciare pensando di non avere abbastanza elementi affinché gli agenti possano compiere indagine e prendere il truffatore. Ma qualora l’individuo venga fermato, le denunce precedentemente depositate possono aiuare a ricreare il quadro delle azioni commesse. Insomma è più facile ricostruire quante volte il truffatore ha agito. Per questo è sempre conveniente denunciare qualsiasi tipo di truffa.

Lo stesso discorso vale per le truffe online; in questo caso bisogna segnalare tutto alla Polizia Postale, anche via mail.