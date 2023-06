La vera storia di Karima el Mahroug, l’età, la vita privata e il lavoro del “rubacuori”.

Il suo nome è tra i più noti della cronaca e della politica italiana. Stiamo infatti parlando della “Ruby rubacuori”. Pochi in realtà sanno chi è Karima el Mahrougla giovane ragazza finita nella bufera giudiziaria e mediatica per la sua relazione con Silvio Berlusconi.

Ecco chi è “Ruby Rubacuori”: la vera storia di Karima el Mahroug

Karima el Mahroug, vero nome di “Ruby rubacuori”, è nata il 1° novembre 1992 in Marocco e ha 30 anni. Nel suo Paese d’origine ha avuto un’infanzia molto difficile e a 14 anni è venuta in Italia per fuggire dalla sua famiglia.

Dopo un trascorso in una comunità della nostra nazione, la giovane Karima scappa anche da lì e inizia a fare numerosi lavori per mantenersi. Grazie al suo fascino viene notata a un concorso di bellezza da Emilio Fede che la mette in contatto con il manager Lele Mora.

In seguito Karima si dedica all’attività di cubista in molti locali, finché non viene presentata all’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Un incontro con Silvio Berlusconi e il “Bunga bunga”

Arrivata ad Arcore con il nome d’arte di “Ruby, rubacuori”, Karima frequenta molte feste conosciute come “Bunga Bunga”. Questo termine è stato più volte parodiato e utilizzato dalla stampa e anche dall’opposizione. Il caso “Bunga bunga” è esploso nel 2010 e ha messo l’Italia in cattiva luce agli occhi del mondo e dell’Unione Europea.

Karima el Mahroug ha spiegato che i “Bunga bunga” non erano altro che orge collettive che avevano anche un regolamento. Karima ha poi aggiunto che Berlusconi le disse che il rituale del “Bunga bunga” era stato copiato da Mu’ammar Gheddafi, ex leader della Libia.

A causa del “Bunga Bunga” e degli eventi che lo circondano, Karima ha dovuto partecipare a una serie di processi che portano il suo nome d’arte. Ieri, 15 febbraio 2023, dopo sei anni, il processo Ruby Tell si è concluso con l’assoluzione di tutti gli imputati.

Nonostante Karima El Mahlug abbia attraversato l’inferno giudiziario, Silvio Berlusconi non ha mai parlato male di lei, essendosi sempre comportato correttamente nei suoi confronti. Tuttavia, Karima ha aggiunto che:

“Col senno di poi, dopo tutto quello che è successo, ho pensato che forse sarebbe stato meglio non conoscerlo”.

Dove vive e cosa fa Karima el Mahroug nel 2023

La vita privata di Karima el Mahroug è stata molto intensa. A prescindere dal “Bunga bunga”, la 31enne è stata sposata con Luke Risso. La coppia ha avuto una figlia di nome Sofia. Risso e el Mahroug si sono lasciati nel 2012 perché lui l’avrebbe tradita.

Oggi Karima el Mahroug ha scelto di vivere lontano dall’Italia e dai riflettori e per questo si è trasferita in Messico. Insieme a lei c’è la figlia Sofia, avuta dal primo matrimonio. Karima si è risposata con il pr e personal trainer Daniel Leo.