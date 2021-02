Laboratorio per bambini alla biblioteca di Marghera, 25 febbraio 2021

Il 25 febbraio 2021 alla Biblioteca di Marghera (Venezia) si terrà un laboratorio tutto dedicato ai bambini, alle ore 17:30. L’evento si terrà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. E sarà incentrato sulla lettura di storie e favole “da brivido”, pensato per i giovani dai 6 ai 10 anni.

L’incontro è organizzato dall’Associazione La Tribù – Farmacia Zoo:è e sarà gratuito. Per partecipare è necessaria la prenotazione che sarà possibile effettuare scrivendo a: biblioteca.marghera@comune.venezia.it oppure chiamando il numero 041.922083.

N.B. Tutti i ragazzi dovranno essere accompagnati e dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante mani.

L’anno che abbiamo vissuto in emergenza Covid, purtroppo non ancora terminata, è stato difficile e faticoso soprattutto per i bambini costretti a limitare fortemente i momenti di socialità e di divertimento tra coetanei.

Per questo non abbiamo mai smesso di organizzare attività per i più piccoli grazie alle opportunità offerte dalla tecnologia e dal web e ai tanti laboratori in presenza che continuano, in questo caso nella biblioteca di Marghera, grazie ad un progetto che il Settore Cultura e Rete Biblioteche Venezia hanno costruito con un contributo ministeriale e la collaborazione di realtà associative della nostra città.