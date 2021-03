Laboratorio sul fumetto digitale per ragazzi a Modena, fino al 22 marzo 2021

Laboratorio sul fumetto digitale per ragazzi

Fino al 22 marzo 2021 la Rete Net Garage e il Quartiere 4 del Comune di Modena, San Faustino, Madonnina e Quattro Ville organizzano un laboratorio gratuito dedicato al fumetto digitale e rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Partendo dalle basi teoriche, si arriverà alla realizzazione di tavole digitali.

Il corso si svolgerà seguendo tutte le norme anti-Covid presso Net Garage 2.0 di strada San Faustino 155. Ecco tutte le date del calendario:

Lunedì 1 e 8 marzo: dalle ore 17:00 alle 19:00

Sabato 13 marzo: dalle ore 16:00 alle 18:00

Lunedì 15 e 22 marzo: dalle ore 17:00 alle 19:00

N.B. La prenotazione è obbligatoria e sarà possibile effettuarla presso la segreteria di Civibox, presso via Adelardi 4 a Modena, in orario di apertura lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Oppure chiamando ai numeri: 059 2034844 / cell. 334 2617216.

Creare un fumetto aiuta a sviluppare sia l’immaginazione sia abilità utili nella scrittura e comprensione dei testi. È necessario capire i diversi stili e toni linguistici per scegliere i “balloon” giusti, sintetizzare la trama adattandola alle “strisce”, capire le relazioni fra i personaggi, conoscere il contesto storico per riprodurlo, giocare con “fabula”, intreccio e voce narrante.

Durante il laboratorio i ragazzi impareranno a utilizzare i codici specifici del linguaggio associato alle immagini, fino alla realizzazione del fumetto in tutte le sue parti. Dall’idea, al soggetto, all’ambientazione, allo storyboard. Grazie alle nuove tecnologie, inoltre, tutto questo potrà essere realizzato in maniera semplice e gratuita. Tanti saranno i temi trattati: dallo sport, all’amicizia, ai viaggi ad argomenti più importanti come le ingiustizie sociali e non solo.

L’evento ha lo scopo di far comprendere tutte le potenzialità del fumetto, sia come genere narrativo, sia come strumento per promuovere la cultura e la creatività, anche legata al mondo del digitale. Digitale che, ma come in questa epoca storica, è diventato parte integrante della vita di tutti.