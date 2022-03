L’accordo nucleare iraniano potrebbe crollare a causa delle richieste russe, affermano i paesi europei in via di negoziazione

L’accordo quasi completato sul programma nucleare iraniano potrebbe crollare a causa delle richieste della Russia, hanno avvertito sabato Francia, Gran Bretagna e Germania, mentre Mosca vuole che il suo accordo garantisca il commercio con Teheran.

Centrale nucleare di Bushehr, IranFoto: Wikimedia Commons

I negoziatori hanno raggiunto le fasi finali dei colloqui per ripristinare il cosiddetto accordo JCPOA, che ha revocato le sanzioni contro l’Iran in cambio di una riduzione del suo programma nucleare, a lungo visto dall’Occidente come una copertura per lo sviluppo di bombe atomiche, ha riferito Reuters. Agerpres.

Tuttavia, sabato scorso, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha chiesto inaspettatamente ampie assicurazioni che il commercio della Russia con l’Iran non sarebbe stato influenzato dalle sanzioni imposte a Mosca per l’invasione dell’Ucraina.

“Nessuno dovrebbe cercare di sfruttare i negoziati JCPOA per ottenere assicurazioni separate dal JCPOA”, hanno affermato in una dichiarazione congiunta Francia, Gran Bretagna e Germania – le cosiddette parti europee E3 dell’accordo del 2015.

“Questo potrebbe portare al fallimento dell’accordo”, hanno affermato le parti.

L’accordo sul tavolo dovrebbe essere raggiunto con urgenza, hanno aggiunto le parti.

Washington ha già insistito sul fatto che non sarà d’accordo con le richieste della Russia.

I colloqui internazionali di 11 mesi mirano a riportare l’Iran sotto le restrizioni dell’accordo sulla rapida promozione delle attività nucleari da parte di Teheran e riportare gli Stati Uniti all’accordo da cui sono usciti nel 2018 sotto l’ex presidente Donald Trump.

I mercati petroliferi stanno seguendo da vicino i colloqui per vedere se le restrizioni sulle esportazioni di greggio iraniano potrebbero essere revocate, il che contribuirebbe a compensare le interruzioni dell’approvvigionamento dovute alla guerra della Russia in Ucraina.