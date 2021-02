Lanciano immondizia dallo scooter e postano il video su Tik Tok. Due 19enni sanzionati dai Carabinieri

LETTERE: In un video postato sui social due persone a bordo di uno scooter lanciano un sacchetto di immondizia sul ciglio di una strada.

Immondizia lanciata in strada. La ricostruzione dei carabinieri

I carabinieri delle stazioni di Lettere e Gragnano, analizzato il video, hanno ricostruito l’evento, avvenuto proprio a Lettere il 22 aprile del 2019 e identificato i due “centauri”. Entrambi di Casola, i due 19enni sono incensurati. Sono stati sanzionati per abbandono e deposito illecito di rifiuti.

Di chi è la colpa?

Immondizia lanciata per strada. Un reato già di per se punibile con sanzioni pecuniarie anche pesanti. Non bastano i continui rifiuti sversati per strada da gente senza scrupoli. Quelli che rendono delle carreggiate, spesso abbandonate o senza uscita, delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Ora ci si mettono anche i giovani. Divertimento loro o cattivo esempio della società? Difficile a dirlo. Di certo nuociono soltanto a loro stessi dato che saranno loro a respirare la stessa aria satura di mondezza. Se poi pensiamo che questa per loro rappresenta la classica “bravata” da pubblicizzare sui social… Vuol dire che questa società è arrivata proprio al digestivo…