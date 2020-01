Laura Chiatti festeggia il raggiungimento del milione di follower con uno foto bollente in topless

Laura Chiatti per festeggiare il milione di fan su Instagram ha deciso di regalare ai moltissimi fan che la seguono ogni giorno uno scatto ad alto tasso erotico.

Una delle migliori attrici italiane anche in termini di bellezza e sensualità, per l’occasione ha voluto deliziare i follower con una foto in topless, con il seno in parte nascosto dal braccio.

“Grazie a tutti voi per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me”, è quanto ha scritto la moglie di Marco Bocci.

