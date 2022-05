Laura La Marca, chi è? Sposa, Facebook, Instagram, matrimonio

Chi è Laura La Marca

Laura La Marca è la neo moglie di Luigi Ammaturo il petroliere napoletano noto alle cronache mondane per essere spesso circondato da vip e per la sua passata relazione con Giulia Salemi.

Una donna elegante, raffinata e inviadiatissima, Laura La Marca è di certo una delle donne più chiacchierata delle ultime ore.

La Sposa

Laura La Marca si è presentata in chiesa a bordo di una Maercedes 190 SL per pronunciare il suo “Si”. Un abito bianco in pizzo la fasciava in maniera impeccabile e soave. Un lungo strascico e l’immancabile velo a definire i dettagli dell’abito.

Trucco sobrio, con focus sugli occhi, un rossetto leggermente rosato sulle labbra per incorniciare e mettere in risalto lo splendido sorriso e un delicato bouquet di fiori in mano.

Sopracciglia ben definite, capelli raccolti, un punto luce sulle orecchie e un anello importante al dito a dare il tocco finale.

Un matrimonio da favola

Sontuoso, sfarzoso e festeggiamenti durati, non uno, ma ben tra giorni per il matrimonio, celebrato in una Cattedrale di Monopoli vestita a festa per l’occasione, adornata con tante rose e ortensie bianche e eleganti allestimenti pensati e realizzati per l’occasione.

E’ stata la cornice ideale in cui due novelli sposini si sono scambiati le loro promesse di matrimonio, pronunciando il “Si” alla presenza di parenti e amici.

A festeggiare la coppia c’erano davvero tutti: le rispettive famiglie, tanti amici e anche numerosi VIP. Tra i volti più noti non sono passati inosservati quello di Luca Tony insieme alla moglie Marta Cecchetto, numerosi ex tronisti di Uomini&Donne, come Giulia Latini, e la cantante Elodie.

Quest’ultima ha incantato il pubblico esibendosi in alcuni dei suoi brani più amati durante e dopo la cerimonia.

Una festa lunga tre giorni

I festeggiamenti per il matrimonio di Laura La Manta e Luigi Ammaturo si sono perpetrati ben ben tre giorni. Il primo step è iniziato la sera prima, nella Masseria Torre Maizza. Una cena elegante, con invitati selezionatissimi, per dare il via al matrimonio.

Subito dopo la cerimonia gli sposi hanno ricevuto parenti ed amici al Castello di Pettolecchia per il banchetto nuziale. E’ stata questa l’occasione in cui la cantante Elodie, invitata alle nozze, si è esibita in onore della coppia, con alcuni dei sui successi più famosi.

Pensate sia finita qui? Sbagliate. Per non farsi mancare nulla, gli sposini, hanno pensato bene di organizzare un altro, lussuosissimo, ricevimento a Borgo Egnazia.

A mostrarci la sfarzosità della location, tra candele e fiori, ci hanno pensato gli ospiti postando contenuti che ben mettevano in evidenza questo aspetto sui loro profili social.

Instagram e Facebook

Laura La Marca è una donna molto riservata e, a dispetto dei suoi ospiti, super scatenati nel postare storie e foto del matrimonio, non ama molto le luci della ribalta e mettere in mostra la sua vita privata. Il suo profilo Instagram non è aperto ma chiuso, dunque per seguirla bisogna inviarle una richiesta. Mentre pare non abbia Facebook.

Lo stesso vale per il marito Luigi Ammaturo che, nonostante le sue frequentazioni VIP, non ha profili social di nessun tipo, niente Facebook e Instagram.