Laura Torrisi: chi è, età, figlia, malattia

Laura Torrisi è un’attrice italiana, nota al pubblico per essere stata una concorrente del Grande Fratello nel 2006. Durante la sua permanenza ricevette in diretta una proposta di matrimonio da parte del suo, ormai ex, fidanzato, il calciatore Luigi Panarielli. Laura accettò ma dopo poco la fine del reality i due si sono lasciati. Per Laura inizia la sua carriera di attrice, dopo aver studiate recitazione. Ha 41 anni ed è di origine siciliana, ma è cresciuta a Prato, in Toscana. È stata legata sentimentalmente per sette anni con il famoso attore e regista toscano, Leonardo Pieraccioni. I due hanno una figlia, Martina, nata nel 2010. La coppia si è separata nel 2014. Attualmente Laura è stata spesso ospite in diverse trasmissioni tv, per sensibilizzare le persone sull’endometriosi, una malattia femminile, di cui soffre.

Laura Torrisi chi è, vita privata, età, famiglia

Laura Torrisi è nata a Catania, in Sicilia, il 7 Dicembre 1979. Ha, dunque, 41 anni. Cresciuta a Prato con tutta la sua famiglia, Laura percorre i primi passi nel mondo della moda, partecipando al noto concorso di bellezza Miss Italia, nel 1998. Laura non riesce a conquistare la fascia ma si classifica comunque tra le finaliste. La sua popolarità, però, arriva, nel 2006 quando entra nella casa del Grande Fratello, da lì le si apriranno le porte del mondo dello spettacolo. Uscita dalla casa, inizia a studiare recitazione e prende parte al film Una moglie bellissima, nel ruolo di protagonista, film di Leonardo Pieraccioni, che diventerà poi il suo compagno per 7 anni e da cui avrà, nel 2010, la sua primogenita, Martina.

Laura Torrisi carriera professionale

La carriera di laura Torrisi, inizia nel 1998, quando partecipa a Miss Italia e ha una piccola parte nel film Il signor Quindicipalle di Francesco Nuti. La sua popolarità, però, arriva, nel 2006 quando entra, nel 2006, all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo questa esperienza televisiva, Laura viene scelta da Leonardo Pieraccioni, come protagonista nel film “Una Moglie Bellissima” e da quel momento la carriera di Laura come attrice prende il via. Prende parte alla mini serie L’onore e il rispetto (parte seconda, terza e quarta). Nel 2010, recita nel film commedia Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile.

Laura Torrisi amore

Durante la sua permanenza all’interno del Grande Fratello, ricevette in diretta una proposta di matrimonio da parte del suo, ormai ex, fidanzato, il calciatore Luigi Panarielli. Laura accettò ma dopo poco la fine del reality i due si sono lasciati. Nel 2007 Laura si lega sentimentalmente al regista e attore Leonardo Pieraccioni, con il quale, il 13 dicembre 2010, ha avuto una figlia, Martina. La relazione tra i due è terminata nel 2014. Dal 2017 è fidanzata con Luca Betti, pilota automobilistico e imprenditore.

Laura Torrisi malattia

Laura Torrisi ha dichiarato di soffre di endometriosi, una patologia che ha definito “cronica e invalidante”, che le ha causato molte difficoltà, non solo di salute ma che hanno anche compromesso la qualità della sua vita.