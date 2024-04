Davvero è consigliabile lavare il riso prima di cuocerlo? Quali sono i benefici che si possono ricavare da questo procedimento?

Forse nessuno aveva mai pensato ad un procedimento del genere, eppure pare essere un passaggio usato e non da poco persone: stiamo parlando del riso: uno degli alimenti base che a tutti gli effetti, si può considerare tra i più diffusi e consumati al mondo. Una fonte di energia perfetta che esiste in diverse varietà.

Il motivo per cui finisce al centro dell’attenzione, ha a che fare con l’abitudine di sciacquarlo prima di cuocerlo: una caratteristica che sta prendendo sempre più piede e che pare avere dei benefici di non poco conto, anche per la propria salute.

Partiamo dal presupposto che uno dei motivi per cui si sceglie di cuocere il riso è quello legato al gusto personale e anche rispettivamente al piatto che si andrà poi a preparare e mangiare. Ma attenzione, ci sono sempre delle esigenze a cui prestare attenzione, gli esperti sottolineano come alcune tipologie di riso non vadano mai lavate prima della cottura.

Lavare il riso prima della cottura, perchè fa bene alla salute

Quindi, una cosa è certa, lavare il riso prima di procedere con la cottura pare avere dei benefici di non poco conto verso la salute: tanto per cominciare in questo modo si eliminano i residui di arsenico presenti. Forse non tutti lo sanno ma il riso, visto che ha bisogno di molta acqua per crescere, è esposto alla contaminazione attraverso le sue radici.

Un dettaglio non da poco, in Italia al momento le autorità sanitarie non hanno ancora lanciato l’allarme, ma solo perchè il riso non è un alimento che consumiamo tutti i giorni, eppure, per una maggiore sicurezza, l’accortezza di lavare il riso prima di mangiarlo, non è mai una scelta sbagliata.

Il consiglio è quello di tenere i chicchi in ammollo per una notte intera di prima di cuocerli poi in acqua abbondante, cosi da potere eliminare, secondo gli esperti, fino al 57% di arsenico.

Stesso discorso vale per riuscire ad eliminare la presenza di metalli come il cadmio, spesso presenti nel riso.