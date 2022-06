Lavorare da casa: quali sono le professioni più richieste del momento

La digitalizzazione dei servizi ha profondamente cambiato il mondo del lavoro, consentendo di introdurre sistemi più snelli per la gestione delle organizzazioni e modalità di lavoro agili, come il tanto discusso “smart working”. Potendo sfruttare dispositivi avanzati e connessioni internet veloci, oggi molti professionisti hanno infatti la possibilità di lavorare da casa o da qualunque altro luogo, abbandonando il tradizionale concetto di “ufficio”. Ma quali sono le professioni più richieste da remoto? Eccone alcune.

Social media manager

La gestione dei profili social è diventata oggi una vera e propria attività a tempo pieno, che richiede costanza e programmazione per poter dare i frutti sperati, soprattutto se si parla di pagine aziendali e professionali. Ormai quasi ogni brand, e-commerce e libero professionista ha uno o più profili per restare in contatto con i propri clienti e per promuovere la propria attività, ma affinché sia possibile raggiungere il numero più alto di persone e far fruttare i social è opportuno avere conoscenze specifiche su questo mondo e su come funzionano le diverse piattaforme.

Ecco perché la figura del social media manager è diventata essenziale per tantissime piccole e grandi realtà, che affidano a questi esperti la comunicazione social, le campagne pubblicitarie veicolate su questo canale e ogni altro aspetto legato ai network di persone che oggi dominano internet. Il social media manager, che può lavorare sia come dipendente che in maniera autonoma, si occupa in sostanza della creazione di un piano di social media marketing completo e della sua attuazione, un compito tutt’altro che semplice che può portare grandissimo valore all’azienda committente.

Software e app developer

Per poter svolgere tutte le attività disponibili in rete utilizziamo quotidianamente siti web, piattaforme, applicazioni mobili e software di vario genere, dal cui funzionamento dipende tutto ciò che vediamo sugli schermi di PC e smartphone. La figura che si occupa di realizzare tutto ciò è lo sviluppatore, o developer per usare la terminologia inglese, che grazie alle sue conoscenze informatiche è in grado di progettare e programmare sistemi capaci di mettere in comunicazione uomo e macchina.

Proprio le applicazioni mobili rappresentano la grande novità di questi anni, come dimostra il successo delle tante app di intrattenimento utilizzate quotidianamente in tutto il mondo, da quelle per l’ascolto di musica e la visione di film fino alle soluzioni per lo svago digitale come le slot machine. Software e app developer sono oggi tra le professioni più ricercate e pagate, con ampie possibilità di lavorare a distanza: un’opportunità da non perdere per chi ama l’informatica.

Personal trainer online

A qualcuno può sembrare strano, ma anche i personal trainer oggi lavorano moltissimo online: la possibilità di essere sempre in contatto tramite app di messaggistica, di scambiare documenti via chat e via mail e, soprattutto, di effettuare videochiamate in qualsiasi momento tramite una connessione internet ha infatti permesso ai professionisti del fitness di ampliare le proprie opportunità lavorative.

Oggi non è più necessario seguire ogni lezione fisicamente, ma si possono ottenere gli stessi risultati affiancando in modo “virtuale” il cliente, che sfrutterà tutti i vantaggi di un allenamento personalizzato abbattendo al contempo ogni vincolo di natura temporale e geografica. Un grande passo in avanti con benefici organizzativi per tutti e una scelta che, per chi già opera in questo ambito o ci si sta avvicinando, non si può assolutamente trascurare.

Copywriter e articolista

Chi ama scrivere e ha buone doti comunicative, nell’era del digitale può trovare interessanti opportunità lavorative nel campo del copywriting e della scrittura creativa. In realtà in questo ambito rientrano tante professioni apparentemente simili ma caratterizzate da profonde differenze: il copywriter in senso stretto, per esempio, in genere lavora soprattutto sulla comunicazione pubblicitaria, mentre un SEO content writer è più focalizzato sulla scrittura di testi per siti web e blog finalizzata al miglior posizionamento sui motori di ricerca; diverso l’approccio degli articolisti, che invece realizzano articoli per testate online seguendo una logica più giornalistica che di marketing o di SEO.

In qualunque caso, i lavori legati alla scrittura rappresentano oggi una delle migliori opportunità per lavorare online, perché praticabili da freelance e con rapporti professionali gestiti completamente per via digitale. Per questo tipo di professione, le paghe possono essere molto variabili in base al progetto e all’esperienza maturata, ma in genere chi opera su settori di nicchia molto specifici può riuscire a ottenere guadagni molto più interessanti rispetto alla media.