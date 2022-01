Le cellule staminali e le potenzialità per la Medicina

Le cellule staminali, ormai da un paio di decenni, occupano il dibattito interno agli ambienti legati alla ricerca scientifica. Un argomento che oscilla fra il valore della scoperta medica e le controindicazioni anche di tipo etico; un delicato equilibrio i cui contorni non sono ancora stati ben definiti.

No è quindi facile spiegare in un solo articolo di cosa si tratta, scientificamente parlando; tanto meno, darne un giudizio personale. Ma è possibile presentare l’argomento perché è importnate, oggi, sapere almeno a grandi linee cosa sono le cellule staminali.

Cellule staminali cosa sono e dove si trovano

Vengono chiamate staminali tutte quelle cellule primitive capaci di una trasformazione veloce in altri tipi di cellule; il processo atttraverso cui avviene questo meccanismo si chiama differenziamento cellulare.

Nel corpo umano si trovano ovunque, e queste vengono chiamate cellule staminali adulte. Ma alcune aree ne sono ricche; per esempio il midollo osseo, o il cordone ombelicale. In questo caso, si devono prelevare appena dopo il parto; queste sono cellule staminali emopoietiche.

Sono proprio queste ultime a essere impiegate nel trapianto di cellule staminali; l’obiettivo è quello di sfruttare la loro proprietà autorigenerante per riparare i danni di diverse patologie.

La stessa definizione di cellula fa comprendere l’importanza di questa sistema. Pensando alla singola cellula definizione vuole che sia l’unità fondamentale della vita, dato che i sistemi viventi crescono per moltiplicazione cellulare; è alla base di ogni organismo vivente, animale o vegetale che sia.

Per questo, se si riuscisse a riprodurre questo procedimento in un corpo malato, si potrebbe indurre la rigenerazione di cellule sane.

Cellule staminali embrionali

Come si intuisce dal nome stesso, le staminali embrionali sono quelle che si trovano nel tessuto embrionale. Sono cellule totipotenti, o multipotenti; hanno la capacità di creare un intero organismo. Lo stesso zigote è una cellula totipotente, ed è considerata tale fino a 2 – 4 cellule, quando ancora sono foglietti embrionali. Le cellule staminali totipotenti si trovano anche nel sangue, e servono per combattere certi tipi di leucemia.

E’ chiaro quindi che una sola cellula staminale embrionale ha in sè un enorme capacità di autorigenerarsi. Ma è proprio su questo punto che si scontro la scienza con l’etica; per averle, non c’è altro modo che intervenire sugli embrioni umani, interrompendone lo sviluppo e quindi la vita. Si ottengono infatti dagli embrioni ai primissimi stadi dello sviluppo, quando ancora sono blastocisti.

L’uso in ambito oncologico

Per quanto riguarda il cancro, per ora le staminali si usano contro alcuni tumori del sangue. In campo oncologico. si ricorre al trapianto cellule staminali – per l’esattezza cellule staminali ematopoietiche – per patologie come leucemie e linfomi.