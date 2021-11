Le Endrigo X Factor 21: chi sono, nomi veri, articolo femminile, testo Cose più Grandi

Le Endrigo sono una band bresciana, concorrente in questa nuova edizione di X Factor 2021. Le Endrigo, già durante le audition, avevano messo d’accordo tutti e 4 i giudici, e approdano ai Live in squadra con Emma Marrone. Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, visto l’articolo determinativo femminile che precede il nome della band, Le Endrigo è composta da tutti componenti maschili. Il motivo del nome? Proprio quello di abbattere questi stereotipi legati al genere.

Le Endrigo X Factor 21 – dettagli informazioni

Nome band: Le Endrigo

Nomi singoli componenti: Ludovico Gandellini, Gabriele e Matteo Tura, Vittorio Massa

Età: tra i 28 e i 29 anni

Luogo di nascita: Brescia

Professione: Cantanti e musicisti

Profilo Instagram ufficiale: @le_endrigoband

Le Endrigo è una band che viene da Brescia ed è composta da 4 membri: Gabriele Tura, Matteo Tura, Ludovico Gandellini e Vittorio Massa. Gli artisti nascono rispettivamente nel 1992, nel 1994 Matteo e Ludovico, e nel 1992, e la loro età è dunque di 29, 27, 27 e 28 anni. Attualmente concorrenti a X Factor nella squadra di Emma Marrone.

Le Endrigo X Factor 21 scelta del nome

l nome del gruppo musicale è ispirato al cantautore Sergio Endrigo e inizialmente si chiamava Gli Endrigo. Successivamente i quattro hanno deciso di aggiungere l’articolo determinativo femminile plurale. Il motivo? Proprio quello di abbattere questi stereotipi legati al genere. Proprio come hanno spiegato loro stessi in uno dei post pubblicati sul loro profilo instagram:

“Oggi muoiono Gli Endrigo. Oggi nascono Le Endrigo. In un mondo in cui un articolo determinativo fa ancora la differenza e comporta dei privilegi noi scegliamo di liberarcene e unirci al coro e le battaglie di chi li vuole sradicare. Un gesto minuscolo, lungo due lettere, un gesto con cui scegliamo di provare a veicolare un messaggio alternativo a quello discriminatorio, machista e predatorio che spesso il mondo della musica si trascina, quasi come una tradizione. Un messaggio che noi stessi abbiamo in passato contribuito ad alimentare, come protagonisti, come complici o semplicemente voltando lo sguardo da un’altra parte. Sbaglieremo e cadremo ancora, ma avremo due lettere a ricordarci chi vogliamo cercare di essere”.

Le Endrigo X Factor 21 instagram

Il profilo instagram della band conta oltre 18 mila follower, sicuramente destinati a crescere, grazie alla loro partecipazione al fortunato talent show. Un canale utile per condividere con i propri fan gli scatti e le loro performance.

Le Endrigo X Factor 21 testo Cose più Grandi

Mia madre bocca piena

Scoperta la mia prima sega

Mi disse” da oggi comandi tu”

Contate fino a dieci

Poi dite se siete felici

L’ho fatto

Ho pianto prima del sei

Ma piangere è da gay

Cose più grandi di te

E i ragazzi faranno i ragazzi

Una mandria di teste di cazzo

Che fa oh oh

E dai centri sportivi alle chiese

Una festa di uomini nudi

Che fa oh oh

Sarò una checca, e sia

Cose più gradi di me

E i ragazzi faranno i ragazzi

Una mandria di teste di cazzo

Che fa oh oh

E dai centri sportivi alle chiese

Una festa di uomini nudi

Che fa oh oh