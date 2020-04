Le Iene tornano in Tv, Nadia Toffa ancora nel cuore: l’omaggio di Parenti

A poche ore dal ritorno de Le Iene in televisione, Davide Parenti manda un pensiero commovente a Nadia Toffa

Martedì 21 aprile riparte uno degli show più amati dal pubblico: Le Iene approdano nuovamente su Italia 1, con una versione totalmente rivisitata che sta suscitando grande curiosità tra i telespettatori. Davide Parenti ha già rivelato qualche dettaglio, e si è anche lasciato andare ad una piccola confessione su Nadia Toffa.

C’è grande attesa per il ritorno de Le Iene Show, che andrà in onda il 21 aprile in prima serata con un appuntamento condotto dal trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. E questo è solo l’inizio: la settimana prossima ci sarà una seconda puntata totalmente al femminile, che vedrà Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei al timone. Il format è stato completamente rivoluzionato per far fronte alle nuove esigenze di sicurezza, così lo troveremo molto diverso da quando lo abbiamo lasciato lo scorso 8 marzo, giorno in cui è andata in onda l’ultima puntata prima della sospensione.

loading...

A raccontare qualche piccola anticipazione su ciò che ci aspetta è stato Davide Parenti, l’autore della trasmissione, che in un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato il nuovo metodo di lavoro delle Iene. Gli inviati presenteranno i propri servizi da casa, e se la maggior parte delle inchieste sarà dedicata all’attualità, non mancheranno momenti divertenti: “Abbiamo anche servizi più leggeri, a partire dagli scherzi. Il primo nella casa di Michelle Hunziker: organizzare uno scherzo in queste condizioni è una nuova sfida”.

Prima di ripartire, però, Parenti non ha potuto fare a meno di ricordare Nadia Toffa. La giornalista si è spenta lo scorso agosto 2019, quando ha perso la sua battaglia con il cancro. Era uno dei volti più amati de Le Iene e della televisione italiana, una donna grintosa che non ha mai perso il sorriso, neanche nei momenti più difficili. “Con Nadia abbiamo condiviso passioni di vita dalla mattina alla sera, successi e frustrazioni” – ha confessato Davide. “Era favolosa, era parte di noi. Ci manca, Nadia ci manca“.

La Toffa è rimasta in sella per lungo tempo dopo aver rivelato al pubblico di essere stata sottoposta ad un delicato intervento per rimuovere il tumore. Ci ha tenuto compagnia dal bancone de Le Iene fin quando la stanchezza per le terapie non ha avuto la meglio su di lei, ma non ha mai rinunciato a tenere aggiornati i suoi fan sulla sua strenua lotta contro la malattia. E quando se n’è andata ha lasciato un incredibile vuoto, che in tantissimi hanno tentato di colmare con parole d’affetto e piccoli gesti in omaggio alla sua grande persona.

Commenti

commenti