Le macchine mangia-plastica conquistano l’Italia

Dopo Roma anche altre città

Sono sempre di più le città dove vanno diffondendosi le macchine mangia plastica, le macchine dove gettare le bottiglie di plastica per ottenere in risposta dei premi: dai biglietti del bus a quelli per una visita alle attrazioni della città. A Roma l’esperimento è piaciuto talmente tanto che ora ATAC doterà anche altre cinque stazioni della metro delle macchine per eliminare la plastica.

“Siamo più che orgogliosi del grande successo di questo progetto di Atac e Roma Capitale. Tutto il mondo ne ha parlato. Bottiglie di plastica in cambio di titoli di viaggio: primo concreto esempio di cashback, reso possibile grazie anche ai partner Mycicero e TabNet. Questo il contributo di Atac: un piccolo, ma significativo, passo verso un green new deal. Avanti così” ha commentato a riguardo il Presidente Atac Paolo Simioni.

Entusiasta anche il sindaco Virginia Raggi: “La grande risposta dei cittadini a questa campagna lanciata solo sette mesi fa dimostra come basti poco per sensibilizzare le persone sul tema dell’ambiente e avviare un percorso virtuoso di economia circolare. Roma sta facendo scuola in Italia grazie ad un’iniziativa che combina innovazione e semplicità: presto infatti altre città si doteranno di sistemi simili per il riciclo delle bottigliette, proprio sulla scia del successo ottenuto nella Capitale”.

Anche a Genova

Attesissime anche a Genova le macchine mangia plastica che saranno calibrate per regalare un biglietto del bus (ogni 30 bottiglie riciclate) e una visita gratis all’acquario (ogni 300 bottiglie), nonché un giro sulla ruota panoramica (ogni 40 bottiglie). “Genova è pronta e l’entusiasmo dei genovesi è palpabile: siamo subissati di telefonate per avere informazioni e sapere quando partirà il progetto. Al momento è presente, ma non in funzione, solamente una macchina al porto antico: entro aprile ne avremo 12 su tutto il territorio cittadino. Le prime quattro a essere inaugurate, a metà febbraio, saranno quelle in piazza Paolo da Novi, quella di Sampierdarena, la cui collocazione potrebbe essere nei pressi della Fiumara o nelle vicinanze di piazza Montano, quella della Valpolcevera (a Rivarolo o Bolzaneto) e quella del porto” commenta Danilo Levo di Zena Green, concessionario del macchinario Paandaa a Genova.

